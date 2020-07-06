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【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境

環球社會熱點 18:06 2020/07/06

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澳洲維多利亞州的墨爾本是當地疫情震央，該州近兩周的新增病例，佔該州1月至今累計病例的9成之多。

澳洲的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，墨爾本所屬的維多利亞州是當地疫情震央，該州近兩周的新增病例，佔該州1月至今累計病例的9成之多。州長安德魯斯宣布，當地周二深夜開始，關閉與悉尼所屬的新南威爾士州邊境，但會容許緊急情況下出入境，今次更是百年以來，首次不能從悉尼去墨爾本。

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維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，維多利亞州在過去一日，新增127宗新型肺炎確診個案，是疫情爆發以來新增病例最多的一天。其中，有9座公共房屋的住戶出現集體感染，至今涉及53宗個案；9座公共房屋需要實施隔離措施，約有3000人被隔離。專家表示，目前難以追蹤病毒源頭。

安德魯斯周一向傳媒宣布，經過與總理莫里森、新南威爾士州州長商議，大家一致同意封城，以遏制病毒傳播。今次是悉尼、墨爾本兩座城市百年來首次封關，上次封關是1919年西班牙流感大流行之時。今次封關，當局會派兵把守邊界，目前未有解封時間表。

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澳洲在6月下旬起爆發第二波疫情，單日新增病例重返4月初高峰期水平，維州在3月尾4月初高峰期，亦僅有3日錄得多於75宗新增確診。英國廣播公司（BBC）報道，維州近兩周的新增確診數字，佔該州累計確診病例的95%，不容輕視。

由1月至今，澳洲全國累計確診病例8,583人，105人死亡。

記者：葉芷樺

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