分析師：睇好Tesla　未來一年股價吼2,000美元

疫情引發的危機拖累美股走勢，然而美國最大電動汽車廠商Tesla股價今年已上漲近189%，雖然股價於3月一度跌至350美元，但其中在二季度電動汽車交付量超過預期等多重因素的推動下，上周的4個交易日，Tesla股價就上漲近26%。

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有分析師看來，重要市場對Model 3、Model Y的需求提升，將推動特斯拉的股價在未來12個月大幅上漲。證券公司Wedbush分析師Dan Ives，上周於報告中預測Tesla未來12個月的目標價是2000美元，這一價格較上周四（2日）收市時的1208.66美元高出了791.34美元，即現時股價再上漲逾65%，屆時其市值將達到3700億美元。

Dan Ives在報告中強調，中國消費者對Model3的強勁需求，將推動Tesla股價繼續上漲，與此同時，中國對對Model Y的需求亦在提升，他認為來自中國市場的增長可能推動Tesla股價上漲300至400美元。

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