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【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）

商業 18:21 2020/07/07

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「保就業」計劃今日（6日）公布第三批已領取工資補貼的僱主名單，涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元。（資料圖片）

【7月7日 18：21】「保就業」計劃今日（7日）公布，第五批涉及約9,000名成功申請工資補貼的僱主，於下周初發放約42億元的工資補貼，涵蓋超過190,000名僱員。政府發言人表示，第五批僱主百分之四為聘請50名僱員或以上的大型企業；而獲得的平均工資補貼約為460,000元，較首三批獲批補貼僱主的平均補貼額214,000元為高，但較第四批僱主的平均補貼額565,000元為低。不過，政府暫未有更新受資助僱主名單。

其實昨日（6日）公布第三批已領取工資補貼的僱主名單（按此），涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。較廣為人知的包括中原地產，獲大額補貼，涉及1.15億元，承諾受薪僱員5612人。

【保就業計劃】第二批僱主名單出爐　六福、大班、東瀛遊也有份

此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日，開始向第四批約11,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約27萬，並於完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。

【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企

【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請，目前已完成審批超過10萬宗僱主申請，佔所有僱主申請的六成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約8.4萬名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6億3000萬，目標於7月中旬完成審批符合資格的申請。

責任編輯：朱悅瀅

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