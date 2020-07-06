【港交所股價】港交所股價見355元　今推出10款MSCI 亞太指數期貨（附列表）

▲ 港交所今早股價再創新高，10款MSCI指數期貨今早上市。

港交所 （00388） 5月與MSCI簽下新指數授權協議，從與MSCI 合作23年的新加坡交易所中，獲得37款亞洲區股指期貨合約，為期10年。港交所今日（6日）公布，首批10款期貨合約已在今早成功上市，分別追蹤澳洲、中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣及泰國等市場的相關股票，合約以美元計價。

港交所稱，共有10家造市商於首個交易日為產品提供更多流動性，交易所將於7月20日推出第二批共7隻以美元計價及於香港交易所上市的期貨合約。

於7月推出這首批合約後，港交所計劃在今年稍後時間陸續推出其餘合約，具體時間有待監管機構批准及視乎市況而定。

港交所今早股價曾升355元，即市歷史新高，至11時22分，港交所升1.8%或6.2元，報351.6元，成交14.2億元。

於7月份推出的MSCI指數期貨合約名單如下：

2020年7月6日

1. MSCI澳洲淨總收益（美元）指數期貨

2. MSCI中國自由淨總收益（美元）指數期貨

3. MSCI印度淨總收益（美元）指數期貨

4. MSCI印尼淨總收益（美元）指數期貨

5. MSCI日本淨總收益（美元）指數期貨

6. MSCI馬來西亞淨總收益（美元）指數期貨

7. MSCI 台灣 （美元） 指數期貨

8. MSCI台灣淨總收益（美元）指數期貨

9. MSCI泰國淨總收益（美元）指數期貨

10. MSCI新興市場亞洲淨總收益（美元）指數期貨



2020年7月20日

11. MSCI香港淨總收益（美元）指數期貨

12. MSCI 印尼 （美元） 指數期貨

13. MSCI菲律賓淨總收益（美元）指數期貨

14. MSCI新加坡淨總收益（美元）指數期貨

15. MSCI越南淨總收益（美元）指數期貨

16. MSCI新興市場淨總收益（美元）指數期貨

17. MSCI 新興市場 （美元） 指數期貨

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