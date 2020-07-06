【美國疫情】特朗普稱99%病例無害 食藥局長拒辯護

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，有近半數州份停止解封。美國總統特朗普卻再就疫情發表具爭議的言論，指美國約99%的新冠肺炎病例都是無害（harmless）。美國食物及藥物管理局長哈恩（Stephen Hahn）接受訪問時，也拒絕為特朗普的病例無害論辯護，僅表示不會評論這是對或錯。

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特朗普（Donald Trump）上周六（4日）於白宮出席美國獨立日的活動時，再次表示美國目前的確診數字飆升，是由於該國增加了檢測次數。

特朗普更表示：

我們現在已經檢測了近4,000萬人，通過這樣做，我們發現其中99％的病例完全無害。

（Now we have tested, almost 40 million people. By so doing, we show cases -- 99% of which are totally harmless.）

特朗普又再次讚揚美國的檢測能力，是其餘國家不論是在數量還是質量方面都有所不及。

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但事實上，美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，有35％的新冠肺炎病例屬無症狀患者。但即使患者的症狀輕微或沒有出現症狀，也可以將病毒傳播給其他人。

美國食物及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn），周日（5日）拒絕評論特朗普的言論屬對或錯。但他指出：「我完全支持疾控中心及他們就疫情所提供的信息。」（I totally support the CDC and the information that they're putting out with respect to this pandemic）

哈恩指出新冠疫情正迅速發展，而作為白宮抗疫特別小組的成員，哈恩更表示白宮小組的數據表明疫情的問題嚴重，呼籲民眾也要認真對待。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國總統特朗普卻再就疫情發表具爭議的言論，指美國約99%的新冠肺炎病例都是無害（harmless）。