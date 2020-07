【美國疫情】特朗普稱99%病例無害 食藥局長拒辯護

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,有近半數州份停止解封。美國總統特朗普卻再就疫情發表具爭議的言論,指美國約99%的新冠肺炎病例都是無害(harmless)。美國食物及藥物管理局長哈恩(Stephen Hahn)接受訪問時,也拒絕為特朗普的病例無害論辯護,僅表示不會評論這是對或錯。

特朗普(Donald Trump)上周六(4日)於白宮出席美國獨立日的活動時,再次表示美國目前的確診數字飆升,是由於該國增加了檢測次數。

特朗普更表示:

我們現在已經檢測了近4,000萬人,通過這樣做,我們發現其中99%的病例完全無害。

(Now we have tested, almost 40 million people. By so doing, we show cases -- 99% of which are totally harmless.)

特朗普又再次讚揚美國的檢測能力,是其餘國家不論是在數量還是質量方面都有所不及。

但事實上,美國疾病控制和預防中心(CDC)估計,有35%的新冠肺炎病例屬無症狀患者。但即使患者的症狀輕微或沒有出現症狀,也可以將病毒傳播給其他人。

美國食物及藥物管理局(FDA)局長哈恩(Stephen Hahn),周日(5日)拒絕評論特朗普的言論屬對或錯。但他指出:「我完全支持疾控中心及他們就疫情所提供的信息。」(I totally support the CDC and the information that they're putting out with respect to this pandemic)

哈恩指出新冠疫情正迅速發展,而作為白宮抗疫特別小組的成員,哈恩更表示白宮小組的數據表明疫情的問題嚴重,呼籲民眾也要認真對待。

