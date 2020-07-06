中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 金融經濟 13:23 2020/07/06 分享： 中芯國際 （00981） 即將於A股科創板上市，日前公布的A股定價較上周五港股收市價折讓逾9%，惟消息未影響中芯港股升勢，今日再現大成交並再創新高。資金炒作中芯A股上市後，可延續科創板新股首日爆升的盛況。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/07/03 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 2020/07/02 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 2020/07/01 恒指半年結 騰訊勁升不敵滙豐拖累（訂戶專享） 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 2020/06/30 【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享） 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 2020/06/29 【新股IPO】熱炒新股逆市大賺 難掩新股良莠不齊（訂戶專享） 中芯國際（00981） A股 科創板 IPO 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入