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中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享）

金融經濟 13:23 2020/07/06

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中芯國際 （00981） 即將於A股科創板上市，日前公布的A股定價較上周五港股收市價折讓逾9%，惟消息未影響中芯港股升勢，今日再現大成交並再創新高。資金炒作中芯A股上市後，可延續科創板新股首日爆升的盛況。

...

欄名 : 交易講場

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