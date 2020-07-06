Sopexa的《葡萄酒貿易監測報告》 ──葡萄酒和氣泡酒於7大國際市場的調查 透視酒壇現狀和直至2021年的趨勢預測

西方的餐桌上總少不了葡萄酒；新冠肺炎疫情期間在家一起吃飯更可細意搭配酒餚……現在的聚會限制已逐漸放寬，大家又可舉杯暢聚了！葡萄酒專業人士都重新檢視最近的Sopexa《Wine Trade Monitor / 葡萄酒貿易監測報告》(2019)。這是一份國際酒壇極具權威性的市場調查報告，受訪者均為葡萄酒進口商、批發商或零售商的決策者及專業人士。雖然新冠肺炎在過去半年為全球經濟及消費帶來衝擊，但合共7個受訪市場(比利時、中國、香港、德國、日本、英國及美國)皆為世界葡萄酒業的主要市場，業界的見解及預測依然極具參考價值，其中包括以下重點：

現時的銷售情況：法國酒仍然領先

酒單上最常見的前三名產酒國仍是法國、意大利和西班牙！按此調查，全球暢銷葡萄酒所屬的產酒國為：法國89%、意大利75%、西班牙67%、澳洲62%。

事實上，法國葡萄酒仍然享有最正面的形象，在下列方面仍受業界推崇：

77%－重要場合用酒

56%－有機認證的葡萄酒

43%－可持續生產

40%－成功的全國性推廣活動

2年內的銷售前景：法國葡萄酒正面臨挑戰

儘管意大利和法國繼續在增長潛力方面爭奪冠軍寶座，但在某些市場中，法國葡萄酒的前景並不樂觀。39% 預計法國葡萄酒在比利時、中國、香港和美國的增長都會放緩；當中在比利時的銷量於2019年更比2018年下降了17%。

另一方面，雖然法國葡萄酒在亞洲享有很高的聲譽，但在「創新」和「吸引年輕一代」兩方面皆由澳洲和意大利領先！其他國家則亦步亦趨；而法國未能進入前5名。

*能夠吸引年輕消費者：澳洲和意大利16%、西班牙13%、美國和智利10%

*創新：澳洲19%、意大利18%、西班牙15%、美國11%、法國9%

事實上，意大利葡萄酒作為對法國酒步步進逼的競爭對手。在7個受訪的市場中，有40%的專業人士都把意大利酒在銷售增長方面排前三名！

還有，世界各地的酒單其實差異很大：

中國 ~ 酒單選擇範圍相當狹窄！平均只列出4.5個國家的酒，而澳洲葡萄酒在中國地位穩固，獲62%當地受訪者認同。在中國的前3名為：澳洲1、智利2、意大利3

英國 ~ 酒單選擇範圍最廣：11.3個國家之多。然而英國的業內人士最悲觀：44%預測脫歐會促使英國葡萄酒市場下滑；郤又表示南半球的葡萄酒，將充份利用英國脫歐這好時機來進軍此市場，並相信增長最佳表現的產酒國將會是：智利53%、澳洲45%、阿根廷40%、新西蘭36%

日本～平均列出10個國家的酒品，酒單選擇第二多，僅次於英國

註：

1. 《Wine Trade Monitor / 葡萄酒貿易監測報告2019》為SOPEXA與WINE PARIS的合作成果。

2. Sopexa是一家國際傳訊機構，擁有60年的悠久歷史和豐富經驗，現為法國上市公司Hopscotch Groupe旗下成員，業務遍及環球5大洲的31個國家和地區。）

(資料由客戶提供)