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【車股股價】吉利升逾半成　同系Volvo與Google 合訂自動駕駛技術標準

金融經濟 10:30 2020/07/06

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吉利同系Volvo旗下的電動車品牌Polestar 8月交付新車型Polestar2。

中國經濟活動逐步從疫情恢復，中汽協料6月內地汽車銷量回升11%，汽車股連續3個交易日高速行駛，至上午10時15分，藍籌車股吉利 （00175） 曾升7%，高見15.16元，最新升5%，暫報14.9元，成交已達14.55億元。

其他汽車股方面，廣汽 （02238） 最新升7.4%，長汽 （02333） 升5.1%、東風 （00489） 升4.9%，華晨 （01114） 就升2.8%。

花旗上周發表報告，預期中國乘用車零售銷售於今年第3季可按年回升11.2%，第4季也可保持1成升幅，令全年跌幅為7.8%，明年則有望延續今年下半年升幅，全年回升12.8%。

花旗當時特別看好吉利，因吉利同系Volvo與Google母企Alphabet自動駕駛業務的全新純電車平台訂立駕駛標準，看好吉利會受惠與Volvo合併，大舉調升目標價10元至30元。

另外，Volvo 旗下的高性能電動車品牌「Polestar」，第二款汽車Polestar 2於上海量產，上周起陸續送抵歐洲，料8月起向瑞典和挪威市場交車，每架車作價3.99萬至5.99萬歐元，主要對手看準Tesla Model 3 ，續航力約500公里，時速由0至100公里需5秒。

吉利過去3個交易日累升22%。

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