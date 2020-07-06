【美國疫情】休斯敦檢測陽性率高達1/4　市長：醫療體系恐在兩周內崩潰

德州最大城市休斯敦（Houston）市長特納（Sylvester Turner）警告，該市的醫療體系恐將在兩周內崩潰。

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特納周日（5日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示，到醫院求診的病人及深切治療部病床數量呈幾何級數的增長，如果不能迅速遏止病毒傳播，休斯敦 醫療 系統會在大約兩周內面臨非常嚴重的處境。他又指，主要問題是醫護人員不足，而非病床短缺。

數據顯示，休斯敦是美國第四大城市，人口約230萬。當地病毒檢測結果呈陽性的百分比已上升至近25％，其中以有色人種受到的影響尤其嚴重，特別是西班牙裔居民。

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據CNBC報道，德州週六（4日）創下最高新增確診病例紀錄，單日8258人受感染。據州衛生部門數據，該州近20萬人病毒測試呈陽性，其中休斯敦哈里斯縣（ Harris） 逾3.5萬人確診， 至少有2608人病逝。

德州州長阿博特（Greg Abbott）上月已暫停該州的經濟重啟活動，並下令關閉酒吧及限制餐廳顧客人數，上周四 (9日）更下令民眾要在公共場所遮掩臉部，並允許地方官員限制10人以上的聚會。

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