  • 31°C
香港時間 : 2020707日 (二) 12:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國稅務懶人包（上）】趁BNO平權移民？　英國五大稅項你要知

理財智慧 12:03 2020/07/07

分享：

隨著港區國安法頒布實施，英國宣布向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，不少港人都開始考慮移居當地。除了關心如何在當地搵工，亦必須了解當地稅收制度，收入才可「袋袋平安」。一般而言，需要留意的稅項有以下數種：

相關文章：【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

1. 入息稅（Income Tax）
最高個人免稅額為12,500英鎊一年，若年度總入息比免稅額低，便毋須繳稅。年薪介乎12,501至50,000英鎊，需繳20%稅（基本稅率）；此後50,001至150,000英鎊的收入，需徵收40%稅（高稅率）；至於150,000英鎊以上的收入，則會被徵收45%稅（額外稅率）。

2.國家保險（National Insurance）
在英國找工作前必須申請國家保險，以供失業援助、退休等福利支出。只要年滿16歲或以上，年度入息超過8,632英鎊的僱員，或每年收入6,365英鎊以上的自僱人士，皆需要繳付此費用。首階段8,632至50,000英鎊的收入會被徵收12％費用，此後超出50,000英鎊的收入，則被徵2%費用。

3. 增值稅（Value Added Tax，VAT）
此為對英國境內商業交易所徵收的稅項，針對大多數商品和服務的標準稅率（Standard Rate）為20%；對家庭用電或者汽油等，會徵收低稅率（Reduced Rate）為5%；在少數情況下，如外帶食物及童裝等，則不用繳付此稅。在商家為貨品定價時，就已經將VAT包含在價格內。

4.市政稅（Council Tax）
英國物業每年都需向所屬地方政府繳交市政稅，用來支付公共服務及設施開銷，每年約1400至1800英鎊不等。如果到當地租賃房屋，這筆費用由物業合同簽署人，亦即租客支付，並非由業主承擔。不同地區會按情況提供不同的免稅額，例如租客全部為全日制學生，業主便可以向政府申請豁免繳交。

５.資產增值稅（Capital Gains Tax）
在英國買賣股票、物業等，都要就售出資產所獲的收益繳付資產增值稅。對於有投資英國物業的港人而言，假如要出售放租物業，便要繳交CGT，出售自住物業則毋需支付。

針對物業及其他個人資產的CGT免稅額分別為12,300及6,150英鎊。基本稅率納稅人出售出租住宅物業的CGT稅率是18% , 出售其他資產則為10%；高稅率納稅人出售住宅物業的CGT稅率是28% , 出售其他資產則為20%

相關文章：【英倫的天空@iM網欄】近乎免費的教育及醫療 究竟BNO有幾好？

值得留意的是，英國稅局採用「Pay As You Earn」（PAYE）系統，經僱主向員工收取個人所得稅和國民保險費，除非該公司所有的員工的周薪都少於120英鎊，並沒有從公司獲得任何福利，否則員工每月出糧已會被扣除一部分薪金，由僱主代繳上述兩項稅務。

英國政府官網設有稅收計算器，只要輸入收入狀況資料，就能大概估算出每年繳稅額：https://www.gov.uk/estimate-income-tax。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

港區國安法 移民

上一篇文章

【學生確診】有中小學因學生、家長確診　或教師曾接觸確診者需停課

下一篇文章

【趣話財經】Tesla市值拋離傳統汽車巨頭　市場熱捧電動車要追比亞迪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒