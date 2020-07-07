【英國稅務懶人包（上）】趁BNO平權移民？　英國五大稅項你要知

隨著港區國安法頒布實施，英國宣布向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，不少港人都開始考慮移居當地。除了關心如何在當地搵工，亦必須了解當地稅收制度，收入才可「袋袋平安」。一般而言，需要留意的稅項有以下數種：

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1. 入息稅（Income Tax）

最高個人免稅額為12,500英鎊一年，若年度總入息比免稅額低，便毋須繳稅。年薪介乎12,501至50,000英鎊，需繳20%稅（基本稅率）；此後50,001至150,000英鎊的收入，需徵收40%稅（高稅率）；至於150,000英鎊以上的收入，則會被徵收45%稅（額外稅率）。

2.國家保險（National Insurance）

在英國找工作前必須申請國家保險，以供失業援助、退休等福利支出。只要年滿16歲或以上，年度入息超過8,632英鎊的僱員，或每年收入6,365英鎊以上的自僱人士，皆需要繳付此費用。首階段8,632至50,000英鎊的收入會被徵收12％費用，此後超出50,000英鎊的收入，則被徵2%費用。

3. 增值稅（Value Added Tax，VAT）

此為對英國境內商業交易所徵收的稅項，針對 大多數商品和服務的標準稅率（Standard Rate）為20%；對家庭用電或者汽油等，會徵收低稅率（Reduced Rate）為5%；在少數情況下，如外帶食物及童裝等，則不用繳付此稅。在商家為貨品定價時，就已經將VAT包含在價格內。

4.市政稅（Council Tax）

英國物業每年都需向所屬地方政府繳交市政稅，用來支付公共服務及設施開銷，每年約1400至1800英鎊不等。如果到當地租賃房屋，這筆費用由物業合同簽署人，亦即租客支付，並非由業主承擔。不同地區會按情況提供不同的免稅額，例如租客全部為全日制學生，業主便可以向政府申請豁免繳交。

５.資產增值稅（Capital Gains Tax）

在英國買賣股票、物業等，都要就售出資產所獲的收益繳付資產增值稅。對於有投資英國物業的港人而言，假如要出售放租物業，便要繳交CGT，出售自住物業則毋需支付。

針對物業及其他個人資產的CGT免稅額分別為12,300及6,150英鎊。基本稅率納稅人出售出租住宅物業的CGT稅率是18% , 出售其他資產則為10%；高稅率納稅人出售住宅物業的CGT稅率是28% , 出售其他資產則為20%

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值得留意的是，英國稅局採用「Pay As You Earn」（PAYE）系統，經僱主向員工收取個人所得稅和國民保險費，除非該公司所有的員工的周薪都少於120英鎊，並沒有從公司獲得任何福利，否則員工每月出糧已會被扣除一部分薪金，由僱主代繳上述兩項稅務。

英國政府官網設有稅收計算器，只要輸入收入狀況資料，就能大概估算出每年繳稅額：https://www.gov.uk/estimate-income-tax。

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