  • 32°C
香港時間 : 2020706日 (一) 17:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】滙豐、中銀網上系統曾無法連接　下午回復正常（第三版）

金融經濟 17:21 2020/07/06

分享：

滙豐在網頁表示，由於網絡流量較高，客戶登入或使用網上或流動理財時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題。

政府派發1萬元現金，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、中銀 （02388） 眾安今晨已發放。不過，由於太多市民上網查看，滙豐、中銀今早網上理財或手機APP曾難以連接，顯示為「未能登入」。

滙豐發言人表示：由於網絡流量較高，客戶登入或使用滙豐網上理財/流動理財/投資全速易/Reward+時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題，為此致歉。

滙豐下午表示，網上理財等系統下午已完全回復正常運作。

中銀最新也指，現時電子渠道運作暢順，早上曾有個別時段較多客戶查詢，令線路較為繁忙，補充於6月30日或之前在該行電子渠道成功登記的用戶，未來兩、三日內就會收到款項。

滙豐又指，如客戶收到聲稱能代替申領或核對「現金發放計劃」款項的可疑來電，需馬上提高警覺，切勿提供任何個人資料，並即致電滙豐熱線 2233 3000 核實來電者身份。

滙豐日前表示，約200萬名市民透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶，經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

【派錢1萬】滙豐恒生眾安戶口率先收1萬蚊

【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬

【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）

（第二版新增滙豐回應）

香港股票 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港滙強方兌換保證】金管局注資54.25億港元　一文看清金管局接美元

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升966點突破二萬六　大市成交急增至2508億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）