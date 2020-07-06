【派錢1萬】滙豐、中銀網上系統曾無法連接　下午回復正常（第三版）

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【港滙強方兌換保證】金管局注資54.25億港元 一文看清金管局接美元
政府派發1萬元現金，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、中銀 （02388） 眾安今晨已發放。不過，由於太多市民上網查看，滙豐、中銀今早網上理財或手機APP曾難以連接，顯示為「未能登入」。
滙豐發言人表示：由於網絡流量較高，客戶登入或使用滙豐網上理財/流動理財/投資全速易/Reward+時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題，為此致歉。
滙豐下午表示，網上理財等系統下午已完全回復正常運作。
中銀最新也指，現時電子渠道運作暢順，早上曾有個別時段較多客戶查詢，令線路較為繁忙，補充於6月30日或之前在該行電子渠道成功登記的用戶，未來兩、三日內就會收到款項。
滙豐又指，如客戶收到聲稱能代替申領或核對「現金發放計劃」款項的可疑來電，需馬上提高警覺，切勿提供任何個人資料，並即致電滙豐熱線 2233 3000 核實來電者身份。
滙豐日前表示，約200萬名市民透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶，經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。
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（第二版新增滙豐回應）