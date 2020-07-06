【派錢1萬】滙豐、中銀網上系統曾無法連接　下午回復正常（第三版）

▲ 滙豐在網頁表示，由於網絡流量較高，客戶登入或使用網上或流動理財時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題。

政府派發1萬元現金，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、中銀 （02388） 眾安今晨已發放。不過，由於太多市民上網查看，滙豐、中銀今早網上理財或手機APP曾難以連接，顯示為「未能登入」。

滙豐發言人表示：由於網絡流量較高，客戶登入或使用滙豐網上理財/流動理財/投資全速易/Reward+時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題，為此致歉。

滙豐下午表示，網上理財等系統下午已完全回復正常運作。

中銀最新也指，現時電子渠道運作暢順，早上曾有個別時段較多客戶查詢，令線路較為繁忙，補充於6月30日或之前在該行電子渠道成功登記的用戶，未來兩、三日內就會收到款項。

滙豐又指，如客戶收到聲稱能代替申領或核對「現金發放計劃」款項的可疑來電，需馬上提高警覺，切勿提供任何個人資料，並即致電滙豐熱線 2233 3000 核實來電者身份。

滙豐日前表示，約200萬名市民透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶，經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

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