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【查新冠肺炎源頭】英媒指存武漢實驗室7年 來自雲南礦場蝙蝠

環球政經 13:24 2020/07/06

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英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）近日報導，指全球肆虐的新冠肺炎，早在7年前即2013年有6名男子在中國雲南一個銅礦場清理蝙蝠糞便後出現嚴重肺炎，懷疑受蝙蝠感染，其中3人死亡。病毒被帶回湖北武漢的一個病毒實驗室儲存，該病毒樣本名為RaTG13。

相關文章:世衛：稱新冠肺炎為中國病毒　或造成種族歧視

研究源自蝙蝠沙士病毒專家石正麗(Shi Zhengli)於今年2月發表文章，指新冠肺炎病毒跟2013年於雲南銅礦場採集得來的樣本RaTG13有96.2%相似，她曾對該礦場的蝙蝠進行過病毒研究。

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今年5月，新冠肺炎全球爆發，當時美國總統特朗普曾公開指，有證據顯示，新冠肺炎的源頭來自武漢的實驗室，中方指說法無科學根據。而中國科學院武漢病毒研究所則否認擁病毒樣本，駁斥由實驗室洩漏病毒之說。世界衛生組織（WHO）宣布，將於7月派出專家組前往中國調查新型冠狀病毒起源。

 

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撰文 : 高富健

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