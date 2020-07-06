【美國大選】獲馬斯克力撐！　黑人歌手Kanye West當選總統機率是…

黑人饒舌歌手Kanye West周日（5日）在Twitter上寫道：「我們必須相信上帝，團結我們的願景，開創我們的未來，來實踐美國的承諾。我會競選美國總統」，並於帖文最後加上「2020VISION」標籤。

消息一出轉即獲Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）表態力撐。馬斯克在Twitter轉發Kanye West帖文，並留言稱「你得到我的全力支持！」

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根據華爾街日報和美國國家廣播公司（NBC）的調查顯示，年輕黑人是民主黨候選人拜登（Joe Biden）最為重要的票倉。在50歲以下的黑人中，7成人支持拜登，近兩成支持現任總統特朗普。

美國大選評論員比特科弗（Rachel Bitecofer）表示，Kanye West參選可能吸納大量年輕黑人的選票。她指，民調顯示大部分年輕黑人僅僅是因對特朗普反感，而選擇支持拜登，因此他們現時的投票立場並不堅定。她又形容，Kanye West作為黑人饒舌歌手，對於年輕黑人具有「天然的吸引力」。

博彩公司網站Oddschecker數據顯示，在Kanye West宣布競選總統後，博彩市場認為他當選總統的概率從0.2%上升至2%，而拜登當選的概率為57.9%，特朗普連任的概率則為37.4%。

不過，現在距離11月3日的大選只餘百多天，Kanye West似乎未向聯邦選舉委員會提交申請參選文件，更重要的是，目前美國許多州的獨立總統候選人的申請日期已經截止。Kanye West 在5年前已說過將會參選總統，但因當時沒有時間表，而未有付諸實行。今次他宣布參選總統前發布新歌，又指即會推出新專輯，令人質疑是為了宣傳而炒作新聞。

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