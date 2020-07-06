  • 31°C
香港時間 : 2020706日 (一) 14:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】獲馬斯克力撐！　黑人歌手Kanye West當選總統機率是…

環球政經 13:34 2020/07/06

分享：

黑人饒舌歌手Kanye West周日（5日）在Twitter上寫道：「我們必須相信上帝，團結我們的願景，開創我們的未來，來實踐美國的承諾。我會競選美國總統」，並於帖文最後加上「2020VISION」標籤。

消息一出轉即獲Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）表態力撐。馬斯克在Twitter轉發Kanye West帖文，並留言稱「你得到我的全力支持！」

相關文章：【美國大選】饒舌天王Kanye West宣布參選美國總統　Tesla總裁馬克斯都話支持

根據華爾街日報和美國國家廣播公司（NBC）的調查顯示，年輕黑人是民主黨候選人拜登（Joe Biden）最為重要的票倉。在50歲以下的黑人中，7成人支持拜登，近兩成支持現任總統特朗普。

美國大選評論員比特科弗（Rachel Bitecofer）表示，Kanye West參選可能吸納大量年輕黑人的選票。她指，民調顯示大部分年輕黑人僅僅是因對特朗普反感，而選擇支持拜登，因此他們現時的投票立場並不堅定。她又形容，Kanye West作為黑人饒舌歌手，對於年輕黑人具有「天然的吸引力」。

博彩公司網站Oddschecker數據顯示，在Kanye West宣布競選總統後，博彩市場認為他當選總統的概率從0.2%上升至2%，而拜登當選的概率為57.9%，特朗普連任的概率則為37.4%。

不過，現在距離11月3日的大選只餘百多天，Kanye West似乎未向聯邦選舉委員會提交申請參選文件，更重要的是，目前美國許多州的獨立總統候選人的申請日期已經截止。Kanye West 在5年前已說過將會參選總統，但因當時沒有時間表，而未有付諸實行。今次他宣布參選總統前發布新歌，又指即會推出新專輯，令人質疑是為了宣傳而炒作新聞。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

Tesla 美國 馬斯克 政治 歌手

上一篇文章

【新冠肺炎】百年來首次　澳洲明起封鎖維州及新州邊境

下一篇文章

【查新冠肺炎源頭】英媒指存武漢實驗室7年 來自雲南礦場蝙蝠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答