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【新冠肺炎】全球239名專家挑戰世衛　稱病毒可經空氣傳播

環球政經 11:42 2020/07/06

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外媒報道，全球來自32個國家、共239位專家發表公開信，指有證據顯示新型冠狀病毒會經由較小的微粒在空氣中傳播，呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議。

相關文章：無病症患者傳播屬罕見？　世衛轉口澄清

專家認為，無論是經由打噴嚏產生的飛沫，還是微小的呼吸飛沫，都能在空氣中漂浮好幾米，並長時間在空氣中飄浮，人體吸入後受感染。在密不透風的房間或公共交通工具內，人與人距離1.8米根本就不夠。有份撰寫公開信的澳洲氣膠物理學家莫羅斯卡（Lidia Morawska）強調，對此發現有百分之百的把握，呼籲WHO盡快修改防疫建議。

公開信聯署人之一的美國科羅拉多大學（University of Colorado）化學家希門尼斯（Jose Jimenez）則強調，人們無須對病毒可透過空氣傳播感到恐慌，病毒一直以來都以這種方式傳播，該發現並不代表病毒改變，而了解這點有助民眾保護自己。該公開信將在本周於科學刊物中發表。

相關文章：【新冠疫情】世衛：全球單日確診數字創新高　藥物試驗料2周內有結果

全球新冠肺炎疫情爆發至今逾半年，奪去超過50萬人性命，WHO一直稱民眾只需注意兩種病毒傳播途徑——近距離吸入感染者的飛沫，或接觸到受病毒污染的物體表面，再觸摸眼、鼻、口而感染。

世衛曾指病毒可能經空氣傳播，但沒有明確的證據支持。而在上月底更新的防疫建議中，世衛稱空氣傳播只會在特定醫療程序中發生，需透過N95口罩防範。

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