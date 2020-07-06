  • 29°C
香港時間 : 2020706日 (一) 15:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】百年來首次　澳洲明起封鎖維州及新州邊境

環球政經 14:31 2020/07/06

分享：

澳洲人口最多的維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）因應新冠疫情蔓延，宣布周二（7日）午夜起將無限期封鎖兩州之間的邊境，官方上次封鎖兩州邊境是在1919年西班牙流感疫情期間。

相關文章：【美國疫情】休斯敦檢測陽性率高達1/4　市長：醫療體系恐在兩周內崩潰

人口超過660萬的維多利亞州周日（6日）新增127宗確診病例，創單日新高紀錄；新增1宗死亡病例，為兩周多以來首次。維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）指，當地在遏阻病毒傳播上面臨巨大挑戰，形容關閉邊境的決定明智正確。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）則表示，目前沒有重新開放邊境的時間表，邊境將由軍方派人巡邏，以防有人非法越境。民眾可申請每日跨境許可，惟最快3天後才會發證。

澳洲全國累計有8586人染病，106人病逝。維多利亞省首府墨爾本疫情急速惡化，當局在30個郊區嚴格執行隔離令，9座公共房屋需要實施封鎖措施。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

南威爾斯 維多利亞州 澳洲 疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【港股追蹤】中汽協：6月銷售升11％　吉利創近半年新高

下一篇文章

【美國大選】獲馬斯克力撐！　黑人歌手Kanye West當選總統機率是…
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產