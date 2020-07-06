【新冠肺炎】百年來首次　澳洲明起封鎖維州及新州邊境

澳洲人口最多的維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）因應新冠疫情蔓延，宣布周二（7日）午夜起將無限期封鎖兩州之間的邊境，官方上次封鎖兩州邊境是在1919年西班牙流感疫情期間。

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人口超過660萬的維多利亞州周日（6日）新增127宗確診病例，創單日新高紀錄；新增1宗死亡病例，為兩周多以來首次。維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）指，當地在遏阻病毒傳播上面臨巨大挑戰，形容關閉邊境的決定明智正確。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）則表示，目前沒有重新開放邊境的時間表，邊境將由軍方派人巡邏，以防有人非法越境。民眾可申請每日跨境許可，惟最快3天後才會發證。

澳洲全國累計有8586人染病，106人病逝。維多利亞省首府墨爾本疫情急速惡化，當局在30個郊區嚴格執行隔離令，9座公共房屋需要實施封鎖措施。

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