香港經濟見曙光？　6月PMI逼近盛衰分界綫、兩年最高

▲ 香港6月PMI升至49.6，為逾兩年最高數值。

環球新冠肺炎疫情令香港私營經濟重挫，但隨本地疫情緩和、防疫措施放寬，IHS Markit香港特區採購經理指數（PMI）6月升至49.6點，雖然未重上50的盛衰分界線，反映私營經濟景氣度仍轉差，但負責調查的IHS Markit稱，香港PMI最新數值已是2018年4月經濟低迷以來最高，顯示營商環境接近企穩。

香港PMI 6月PMI 由5月的43.9上調至49.6，IHS Markit 指，期內業務活動量和新接訂單量的跌速明顯放緩，創兩年多以來最低。相對於先前數月，企業溫和地擴 充人手、增加採購活動，顯示對添置產能的意願轉強；惟整體仍看淡經營前景，對新冠大流行的長遠經濟影響顯得憂慮。

調查資料透露，放寬對限聚人數等防疫措施，有利個別公司提高業務量，尤其是住宿及餐飲。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw稱，業務活動量與新增訂單量的跌速重回 2018上半年中美貿易緊張升溫前的水平，而私營企業的聘僱規模亦轉趨穩定，並首次於兩年以來增加採購活動。

Aw續稱，企業的外部需求依然疲弱，特別是來自中國內地的銷情尤甚，而企業又繼續憂慮新冠大流行對經濟活動構成長遠影響，因此，香港經濟能否強勁復甦，還須看全球經濟於未來數月的回升能力。

相關文章：

香港5月PMI回升至43.9 創4個月高

【港區國安法】一文看清三大國際評級機構 過去如何評論港區國安法