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【疫市營商】建造業難增人手　創新科技助吸納人才

商業 11:00 2020/07/06

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香港建造商會會長陳修杰表示，基建是帶動經濟的火車頭，故對未來有很大期望。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情令經濟活動停擺，香港建造商會會長陳修杰表示，基建是帶動經濟的火車頭，推動經濟時工程會率先展開，故對未來有很大期望。惟業界近年難增人手，出現工友不足問題，便藉此機會加強研發及運用新科技，避免工地和工友遇上事故的同時，冀改變年輕人對地盤的想法，培訓和吸引新人才。

陳修杰預計，整體建造業每年有3,000億港元的工程量，加上本港發展商發展新項目時會按基建情況進行，香港工程並不會少，「只是遲或早」，故業界仍有很大期望。不過，業界正面臨工友不足問題，他稱由於過去對「地盤佬」帶有貶義，「即使是工程師進入地盤，亦被統稱地盤佬」，業界便藉新科技和加強對工友的培訓，扭轉年輕人對業界的傳統形象，吸引更多人入行。

建造業界設基金發展科技　三項因素揀選計劃
香港建造商會於2018年斥1,000萬港元，成立建造業安全基金，推動業界就安全議題上發展新科技，截至今年6月共批出10個計劃，資助金額逾350萬港元；當中有8個計劃已開發、完成，或正在試用和測試，包括虛擬實境(VR)高空工作訓練、超寬頻(UWB)定位安全系統，及臨時升降機閘門警報系統等。

陳修杰稱，業界個別企業亦有研發新科技，應用於工地上，他形容商會的角色為整合和推動所有業內人士應用，令新科技能廣泛地被使用，故申請該基金時，計劃可為未研發、研發中或已研發的階段。至於如何判斷入選計劃，他會按3方面：（1）貼地，即能夠應用於工地，及對工地有幫助，能夠提升工作水平；（2）商業化，即能夠帶來經濟效益的同時，價錢和技術亦足夠「平、靚」；（3）時間性，即生產該計劃在可行時間內。

他表示，基金並不只局限起動資金，會視乎運作情況考慮加碼。他稱，原定每個計劃的資助金額為25萬港元，在本月則擴大到每個計劃50萬港元。惟他重申，每個計劃並不一限於預算金額，會視乎個別計劃的需要加大撥款。

記者：馬意文

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