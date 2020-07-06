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【港股市況】恒指黑期升近100點　道指期貨升93點（不斷更新）

金融經濟 09:08 2020/07/06

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【港股市況】恒指黑期升近100點　道指期貨升93點（不斷更新）

美股上周五假期休市，市場憂慮新冠肺炎第二波疫情，歐洲股市方面下滑，Stoxx 600指數跌0.8%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約53點，恒指料開報25242點。

【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（三）（訂戶專享）

【09：05】人行今日未展開逆回購操作，當日實現淨回籠1800億元人民幣。

【08：53】日經225指數升95點或0.4%，報22402點；南韓KOSPI指數升0.4%，報2160點。

【08：40】恒指黑期升近100點，報25456點；道指期貨升93點，報25852點。

【08：20】中國金茂  （00817）  公布，配售6.0234億股新股，配售價5.7元，較上日收市價折讓6.6%。此外，直接控股股東中化香港以每股5.7元，認購3.4945億股新股。

【配股潮】中國金茂折讓6.6%配股　籌54億

【08：00】眾安在綫  （06060）  發盈喜。眾安在綫公布，預期於截至6月30日止6個月的未經審核歸屬於公司股東合併淨利潤，將較2019年同期淨利潤的約9453.8萬元人民幣，錄得不低於100%的增長。

【盈喜盈警】眾安在綫發盈喜　料半年多賺至少1倍

【07：48】物管股弘陽服務 （01971） 公布招股結果，每股4.15元定價，公開發售部分超額認購110.82倍，1手中籤率30%。

【新股IPO】弘陽服務超額認購近111倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【07：30】Stoxx 600指數上周五跌0.8%，收報365.43點；英國富時100指數跌1.3%，收報6157點；法國CAC40指數跌0.8%，收報5007點；德國DAX指數跌0.6%，收報12528點。

夜期收報25242點，跌53點，低水131點，成交9,525張。

美股上周五休市歐股跌0.8%　恒指夜期跌53點

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 中國金茂（00817） 弘陽服務（01971） 眾安在線（06060） 恒生指數 指數 IPO

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