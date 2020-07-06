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【港股市況】恒指牛市畢現重返26000點關　夜期再升逾百點（不斷更新）

金融經濟 20:55 2020/07/06

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【港股市況】恒指黑期升近100點　道指期貨升93點（不斷更新）

美股上周五假期休市，市場憂慮肺炎第二波疫情，歐洲股市方面下滑，Stoxx 600指數跌0.8%。美股期貨向上，加上內地股市造好，恒生指數開報25545點，升172點，其後愈升愈有，午後曾升逾1000點，恒生指數最終收報26339點，升966點，成交突破2000億元，達2507億元。

【20：55】恒指夜期升26466點，升135點，高水127點。

【19：41】恒指夜期報26341點，升10點，高水2點。

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（四）（訂戶專享）

恒生指數突破26000點關口　下一步看邊個位？

【HKTVmall】香港電視6月GMV錄4.3億　按月跌逾8%

【18：43】恒指夜期回吐27點，報26304點，低水35點。

【美股期貨】3大指數期貨造好　道指期貨升約400點

香港經濟見曙光？　6月PMI逼近盛衰分界綫、兩年最高

【17：17】恒指夜期開報26296點，最新報26271點，跌60點或0.2%，低水68點。

【16：49】恒指黑期最新跌約70點，報26266點；道指期貨升384點，報26143點。

【16：44】即月期指收報26331點，升1036點或4.1%，低水8點。

【16：10】恒指突破二萬六，升966點，收報26339點；國指收報10726點，升483點，成交急增至2508億元。滙豐 （00005） 升近半成，收報39.3元；騰訊 （00700） 逆市跌0.9%，收報520元。吉利 （00175） 升近16%，收報16.4元；中芯國際升20%，收報40.1元。

【16：00】恒生指數U盤前升1001點，報26374點。

【15：53】中芯國際 （00981） 升2成，高見40.05元創新高。

【15：41】A股強勁，華夏滬深300 （03188） 升5.8%，破頂高見52.82元，成交51億元。

【15：40】騰訊 （00700） 、中芯國際 （00981） 、平保 （02318） 3股成交齊突破100億元。

【15：38】港股尾市仍升逾1000點，於26400點水平，成交2222億元。

【15：33】滙豐 （00005） 升幅擴至半成，高見39.45元。國壽 （02628） 升逾16%，高見20.75元。

【15：24】華融金控 （00993） 飚2.6倍，高見0.54元。華融金控計劃以合約安排方式將華融投資私有化。

【謎網股】華融金控擬私有化華融投資 華融金控飆升182%（第二版）

【15：18】早前的強勢股逆市向下，騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 跌0.7%。

【15：13】滙豐 （00005） 、建行 （00939） 及平保 （02318） 分別貢獻106點，128點及106點。

【15：10】恒生指數升幅擴大至1000點，上試26400點水平，成交2038億元。

【15：04】港股升逾900點，大市成交突破2000億元。

【15：00】A股造好，上證急升5.7%；深證升4.1%；創業板指升2.7%。

【14：30】中生製藥 （01177） 逆市跌近3%，低見14.26元。

【14：17】除金融股外，汽車股亦造好，吉利 （00175） 升逾1成，高見15.7元；比亞迪 （01211） 升逾半成，股價破頂高見72.9元。

【車股股價】吉利半日升9%　同系Volvo與Google 合訂自動駕駛技術標準

【14：06】大市午後升幅一度收窄至不足700點，其後再上，恒生指數最新升逾800點。26200點水平爭持。

【13：59】國壽 （02628） 午後升逾12%，高見19.8元；平保 （02318） 升7%，高見86.7元。

【13：34】美蘭空港 （00357） 午後升幅擴大至56%，破頂高見25.1元。

【13：18】大市升勢略為回順，恒生指數升約800點。

【13：08】招商證券 （06099） 抽升3成，破頂高見14.18元。光大證券 （06178） 升逾2成，破頂高見11.44元，另外，多隻券商股升逾一成。

【13：07】上證午後升4.8%，重上3300水平。

【13：03】友邦 （01299） 升逾3%，高見77.3元。

【13：00】恒生指數午後初段續升逾800點，於26200點水平以上。單計滙豐 （00005） 個股，已為大市貢獻100點。

【12：00】恒指突破26000點，中午收報26248點，升875點，半日成交已近1260億元。資金轉炒金融股，國壽 （02628） 抽升一成，中午收報19.46元，升10.4%；滙豐升逾4%重上39元水平，中午收報39.05元，升4.3%。

【11：52】港股再上，恒指升900點，突破26200點水平。滙豐 （00005） 升4.4%，高見39.15元。

【11：44】大市成交已超逾1000億，達1164億元。

【11：40】恒指中午收市前升約750點，企26100點水平。

【11：37】滙豐 （00005） 升幅擴至3.5%，高見38.8元。

內銀方面，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾3%；農行 （01288） 升逾4%。

【11：30】上證半日升4.2%；深證升3.3%；創業板指升2.2%。

【11：20】恒生指數升逾700點，上試26100點。

【11：18】港股愈升愈有，恒指升幅擴至近700點，至26050點水平。

【11：14】中芯 （00981） 升幅擴大至15%，破頂高見38.3元。

【11：01】國壽 （02628） 升幅擴至約1成，高見19.38元。滙豐 （00005） 升幅擴至2.3%，高見38.35元；中移動 （00941） 升3.8%，高見56.8元；友邦 （01299） 升2%，高見76.5元；港交所 （00388） 見355元新高後回順，升1.7%報351.4元。騰訊 （00700） 逆市跌0.7%低見520.5元。

【港交所股價】港交所今推出10款MSCI 亞太指數期貨　兩周後再增7張（附列表）

【10：59】恒生指數升至26000點水平，高見26007點。

【10：57】大市升逾600點，逼26000水平。

【10：48】恒生指數升近600點，至25950點水平，向上挑戰26000點關口。

【10：40】手機孖寶續上，瑞聲 （02018） 升逾7%，高見56.3元；舜宇 （02382） 升半成，高見141.8元。傳蘋果今年產8000萬部iPhone 12。

【10：36】長實  （01113） 升近2%，高見48.85元；長和 （00001） 升2.1%，高見53.05元。英國逐步放寬防疫限制，自7月4日起英格蘭的酒吧、餐廳、酒店等重開，保持兩米社交距離的限制亦放寬為1米以上。

英國酒吧、餐廳7月4日重開 長實、長和升2%

【10：10】美蘭空港 （00357） 飈4成，破頂高見23.75元。內地財政部、海關總署、稅務總局上周二（30日）發布《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》，明確自7月1日起，離島旅客每年每人免稅購物額度從每年每人3萬元人民幣提高至10萬元人民幣。

【09：57】證金公司放寬兩融限制，上證升3%；深證升2%。

【09：55】中信証券 （06030） 升13%，破頂高見20.4元；中信建投 （06066） 升一成，破頂高見13.38元。中信証券再發澄清通告，指目前母企中信集團未討論過公司和中信建投合併有關方案。

【09：54】世紀睿科 （01450） 飈至2.3倍，破頂高見0.2元。

【09：53】中聯重科 （01157） 升半成，高見7.09元。中聯重科公告，將向4間機構非公開發行最多12.5億股A股，每股作價5.28元人民幣，較上個交易日收報7.22元人民幣有26.7%折讓，預料可籌集最多66億元。

【配股潮】中聯重科折讓27%配售A股 集66億人幣

【09：50】吉利汽車 （00175） 升逾6%，高見15.16元。吉利日前正式啟動科創板上市輔導。

【車股股價】吉利升逾半成　同系Volvo與Google 合訂自動駕駛技術標準

【09：49】世紀睿科 （01450） 飈1.2倍，高見0.149元，成交72萬元。

【09：47】國壽 （02628） 升幅擴大至逾7%，高見19元；平保 （02318） 升逾4%，高見84.8元。

【09：46】港交所 （00388） 升幅擴大至逾2%，高見355元創上市新高。

【09：45】大市升幅擴大至逾500點，升至25900點水平。

【09：41】中芯國際 （00981） 股價升近一成，破頂高見36.45元。

【09：40】美團點評 （03690） 轉跌0.2%，低見191元。聯交所股權披露資料顯示，美團點評聯合創辦人王慧文於上周二（6月30日），以每股平均價172.2487元，在場內減持100萬股，套現1.72億元。減持後，王慧文合共持有2027.86萬股美團股份，持股比例為0.4%。

美團聯合創辦人王慧文第二度減持　再套現1.72億元

【09：38】港股早段升幅擴大至逾300點，升至25700點水平。

【09：35】券商股中信証券 （06030） 升半成，破頂高見18.5元；國泰君安 （02611） 升逾7%；中金 （03908） 升逾6%，破頂高見18.56元；廣發証券 （01776） 升逾4%；海通證券 （06837） 升7%；中國銀河 （06881） 升逾8%，破頂高見5.65元；光大證券 （06178） 升一成，破頂高見10.94元。

【09：33】中資金融股造好，國壽 （02628） 升逾4%，高見18.46元；平保 （02318） 升近3%，高見83.5元；財險 （02328） 升逾1%，高見7.19元；太保 （02601） 升逾3%，高見23.5元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 升1.5%，高見224.2元；美團點評 （03690） 升0.3%，高見193元；小米 （01810） 升2.5%，破頂高見14.64元。

【09：27】智中國際 （06063） 瀉81%，破底低見0.3元，成交187.9萬元。

【09：27】內地3大股指高開，上證升1.1%，深證升0.7%，創業板指升近0.3%。

【09：24】中芯國際 （00981） 高開0.8%，開報33.5元。中芯將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元人民幣，折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過人民幣50億元人民幣。

【中芯股價】中芯A股發行價為27.46人幣　較港折讓9.4%

【09：24】物管股金融街物業 （01502） 今首日掛牌，股價開報9.3元，較招股價7.36元高1.94元或26.4%，成交1.7億元。

【09：20】恒生指數開報25545點，升172點。騰訊 （00700） 逆市偏軟，跌0.1%，開報524元；滙豐 （00005） 跌0.3%，開報37.35元。

【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（三）（訂戶專享）

【09：16】人民幣中間價報7.0663，下調25點子。

【09：13】即月期指開報25500點，升250點或0.8%。

【09：05】人行今日未展開逆回購操作，當日實現淨回籠1800億元人民幣。

【08：53】日經225指數升95點或0.4%，報22402點；南韓KOSPI指數升0.4%，報2160點。

【08：40】恒指黑期升近100點，報25456點；道指期貨升93點，報25852點。

【08：20】中國金茂  （00817）  公布，配售6.0234億股新股，配售價5.7元，較上日收市價折讓6.6%。此外，直接控股股東中化香港以每股5.7元，認購3.4945億股新股。

【配股潮】中國金茂折讓6.6%配股　籌54億

【08：00】眾安在綫  （06060）  發盈喜。眾安在綫公布，預期於截至6月30日止6個月的未經審核歸屬於公司股東合併淨利潤，將較2019年同期淨利潤的約9453.8萬元人民幣，錄得不低於100%的增長。

【盈喜盈警】眾安在綫發盈喜　料半年多賺至少1倍

【07：48】物管股弘陽服務 （01971） 公布招股結果，每股4.15元定價，公開發售部分超額認購110.82倍，1手中籤率30%。

【新股IPO】弘陽服務超額認購近111倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【07：30】Stoxx 600指數上周五跌0.8%，收報365.43點；英國富時100指數跌1.3%，收報6157點；法國CAC40指數跌0.8%，收報5007點；德國DAX指數跌0.6%，收報12528點。

夜期收報25242點，跌53點，低水131點，成交9,525張。

美股上周五休市歐股跌0.8%　恒指夜期跌53點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美蘭空港（00357） 中信建投証券（06066） 中聯重科（01157） 吉利汽車（00175） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 小米集團－W（01810）

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