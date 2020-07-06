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美股上周五休市歐股跌0.8%　恒指夜期跌53點

金融經濟 07:34 2020/07/06

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歐股上周五跌0.8%　恒指夜期跌53點

歐股上周五跌0.8%
美股上周五假期休市，市場憂慮新冠肺炎第二波疫情，歐洲股市方面下滑，Stoxx 600指數跌0.8%，收報365.43點；英國富時100指數跌1.3%，收報6157點；法國CAC40指數跌0.8%，收報5007點；德國DAX指數跌0.6%，收報12528點。

恒指夜期跌53點
夜期收報25242點，跌53點，低水131點，成交9,525張。

布蘭特期油跌0.8%
市場憂慮肺炎疫情反彈影響原油需求，油價下跌，布蘭特期油收報42.8美元，跌0.34美元或0.8%。紐約期油在電子交易時段收報40.32美元，跌0.33美元或0.8%。

美滙指數偏軟
美滙指數報97.19，跌0.1%。歐元兌美元1.1246；美元兌日圓報107.57。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金跌0.2%
美國金融市場上周五假期休市，金價交投淡靜，紐約期金於電子交易時段收報1787.3美元，跌2.7美元或近0.2%。現貨金於1786美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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