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【新股IPO】物管股當道　弘陽服務估值吸引追得過

股樓投資 16:29 2020/07/06

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近期又一輪物管股新股上市，明日（7日）掛牌的弘陽服務 （01971） ，為弘陽地產 （01996） 關聯公司。母公司弘陽集團以「住宅+商業」雙輪驅動，主要立足在長三角區，弘陽服務同樣住宅及商業的比例亦相當平衡。根據公司資料，弘陽服務在今年6月1日合同總建築面積達到2,960萬平方米，包括1,780萬平方米在管項目。

 

數據方面，弘陽服務收入及盈利均有不俗增長，兩者在2017年至2019年，複合年均增長率分別達到39.9%及41%。其中值得留意公司除了傳統物業管理服務外，非業主及社區增值服務發展迅速，近3年收入複合年均增長率分別達到135.4%及47.7%，遠勝整體增速，而後兩者佔收入比重亦達到三成。

 

同時，公司收入及盈利增速並非透過薄利多銷，加上增值服務毛利率一般較高，公司整體毛利率近3年亦從22.6%增至25.3%，歸屬股東純利率由11.2%增至11.7%，優於2019年中國百強物管企業的平均值24.02%及8.76%。以去年股東回報率26.3%及10.6%計，亦優於行業平均的19.1%及8.7%。

 

弘陽財務表現理想，獲得恒基地產 （00012） 聯席主席李家傑認購2,000萬股，成為基石投資者。李家傑近年頻頻投資新股，包括同樣是物管的奧園健康 （03662 ，後者股價較招股價升逾1倍。

 

公司基本因素不俗，適逢今年物管股當旺，近期大市又熾熱，又有知名基石投資者撐場，集團即使撞正年中新股潮，但招股反應仍然不俗，公司亦以招股價範圍上限4.15元定價。

 

今日收市後，公司早段暗盤價較招股價升逾兩成，明日若以該價位開市，無貨者可考慮追入炒一轉。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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