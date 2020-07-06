【港股開市】美國期指升　港股短期難補3月下跌裂口

上周五（3日）美股休市，而今早亞洲交易時段時美期續升，A股今早亦成功高開，對港股有一定支持。恒指今早高開173點後，早段已升逾超過500點。不過考慮到美國疫情未有受控，香港再現本地感染個案，加上市傳特朗普會在本周對中國出手，消息面上並不完全樂觀。

恒指牛熊證街貨維持46:54的比例，近熊及近牛均見資金流入，其中熊證重貨區在25500點至25599點，達到799張期指；至於牛證重貨區則在24200點至24299點，對應約589張期指。單從殺街貨的角度，股市向上的動力較大。

現時恒指雖然突破3月9日以來的高位，但3月9日的裂口25321點至26084點的阻力料甚大，短期內需要更多好消息才能消化，後市估計仍需要整固一段時間先有力突破。

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