  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (一) 10:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股開市】美國期指升　港股短期難補3月下跌裂口

股樓投資 09:44 2020/07/06

分享：

上周五（3日）美股休市，而今早亞洲交易時段時美期續升，A股今早亦成功高開，對港股有一定支持。恒指今早高開173點後，早段已升逾超過500點。不過考慮到美國疫情未有受控，香港再現本地感染個案，加上市傳特朗普會在本周對中國出手，消息面上並不完全樂觀。

恒指牛熊證街貨維持46:54的比例，近熊及近牛均見資金流入，其中熊證重貨區在25500點至25599點，達到799張期指；至於牛證重貨區則在24200點至24299點，對應約589張期指。單從殺街貨的角度，股市向上的動力較大。

現時恒指雖然突破3月9日以來的高位，但3月9日的裂口25321點至26084點的阻力料甚大，短期內需要更多好消息才能消化，後市估計仍需要整固一段時間先有力突破。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 謝克迪, CFA

熊證 牛證 美國 中國 香港 恒生指數 牛熊證 香港股票 美股

上一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】用「粽」不用「糭」 台灣糭子分南北

下一篇文章

【屋邨網紅@iM網欄】修行「人、貨、場」 直播帶貨的秘訣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答