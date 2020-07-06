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巴菲特疫情後首次出手　100億美元購天然氣資產

環球政經 10:55 2020/07/06

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根據CNBC報導，股神巴菲特(Warren Buffett) 旗下投資旗艦巴郡將以40億美元收購Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產，同時還將一併承擔其57美元的債務，總交易總值合計97億美元。該次收購是自3月疫情以來，巴郡首次大規模收購計畫。

相關文章：【股神巴菲特】巴郡過往10年跑輸大市　「價值投資」神話不再？

5月初的股東大會上，巴菲特曾表示，巴郡持有現金1,370億美元，是創紀錄的高位，但儘管股市重挫，他卻表示自己沒有看到太多令人心動的機會。他暗示，與2008年和2009年金融危機期間相比，聯儲局在疫情後迅速採取行動，令企業可以在公開市場獲得更多融資渠道。

Dominion Energy目前正致力於轉型到純電力公司，該公司專注聚焦風力、太陽能和天然氣等潔淨能源生產，完成此一交易後，Dominion Energy預期未來90%的營運盈利將來自旗下電力公司。該筆交易預計將於今年第四季度完成，屆時巴郡在全美州際天然氣傳輸的佔有率將由目前的8%，提升至18%。

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撰文 : 國際組

收購 金融 美元 巴菲特 疫情 美國聯儲局 天然氣 太陽 電力

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