【新冠疫情】特朗普：「99%確診病例無害」　FDA局長拒評論

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（4日）在美國獨立日的講話中再次語出驚人，他稱美國確診人數多是因為檢測數量多，「我們已檢測了近4,000萬人，並證明99%的新冠確診病例完全無害（totally harmless）。他還誇耀美國的檢測能力稱：「沒有其他任何國家可以做到這樣，因為其他國家並未擁有像我們這樣的檢測能力，不論是在數量還是質量方面。」

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然而特朗普在講話中並沒有明確闡述「無害論」的依據來源。根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計數據表示，美國已有超過287萬例新冠確診病例，死亡個例增至近13萬宗，患病死亡率約為4.6%。美國疾病控制與預防中心（CDC）預料，目前大約35％的病例屬無症狀患者，並具備繼續傳播病毒的能力。

美國食物及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）周日（5日）表示，拒絕評論特朗普的「99%確診病例無害」的說法，只表示疫情在美國迅速擴散和傳播，強調美國政府必須認真對待，防止病毒進一步蔓延。哈恩表示，雖然目前疫苗的研製速度很快速，但仍無法預計新冠疫苗上市時間。

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