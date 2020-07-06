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【有著數】WeChat Pay推「畫圖利是」功能　有得玩又可儲現金券

理財智慧 00:18 2020/07/06

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大家還記不記得曾經風魔一時的「Draw Something」手機畫畫遊戲程式呢？當年推出時確實吸引了不少人日夜埋頭畫畫，跟朋友猜迷。原來近日WeChat Pay HK也推出了一個「畫圖利是」功能，為其「紅包」功能增加趣味。用戶選定發紅包給指定朋友，對方必須成功畫圖才能拆利是。

玩法好簡單，用戶要先在WeChat內向好友或群組發利是，只要輸入利是金額，再選擇類型為「畫圖利是」，就可預設題目挑戰好友，包括蒙羅麗莎、巴黎鐵塔、美人魚、瑜伽等難度不一的題目。好友只要通過AI鑑定，成功畫出指定圖案即可拆開利是。而派利是的用戶，亦可通過收集好友的畫圖印花而換取電子現金券。

大家只需去WeChat Pay HK的「優惠專區」進入活動專頁，查看自己的畫圖挑戰任務，然後向朋友出題。每個題目都需要不同數量的朋友完成（通常是3或5個），畫中指定題目，拆開利是，用戶就可獲得題目對應的一個印花獎勵。

每三個印花就可換領一張5元通用電子現金券，推廣期內每個用戶最多可獲得9個印花，換取最多三張HK$5元通用電子現金券。此優惠活動由即日起至7月17日止。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

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撰文 : 華美子

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