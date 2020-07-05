【中印交惡】印初創Zomato 1億美元融資受阻 資金來自螞蟻集團

▲ 中印關係緊張影響印度初創融資

近年不少中國風投基金投資印度初創企業，其中外賣初創Zomato 1月時便宣布獲得螞蟻集團提供1.5億美元融資。不過，近期中印交惡，外媒報道稱其中1億美元資金正被印度政府審核，使Zomato成為印度收緊外國投資限制的首個重要例子。

今年4月，印度政府突然修改了FDI（外商直接投資）政策中的第3.3.1條款，以防止疫情期間資產被投機性收購為由，將所有直接或間接來自印度陸地鄰國的投資從之前大部分行業適用的「自動審批路徑」改為「政府審批路徑」，中國投資被納入到政府審批範疇。

Zomato估值達30億美元，其中螞蟻集團已向Zomato投資5.6億美元，其於Zomato的持股超過25%。Zomato的主要對手是由騰訊 （00700） 及美團 （03690） 投資的Swiggy。

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