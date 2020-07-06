  • 32°C
香港時間 : 2020706日 (一) 12:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所破頂】張程光：世上只有兩個股票交易所 港交所「陸續有來」

金融經濟 12:00 2020/07/06

分享：

「赤柱股神」張程光續看好港交所走勢，認為世上只有兩個股票交易所，紐約和香港。

人稱「赤柱股神」的張程光，除了大額持有騰訊 （00700） 獲不俗回報，也曾經是港交所 （00388） 十大股東之一，憑港交所大賺逾億元。他接受香港經濟日報訪問指，續看好港交所，認為該股「陸續有來」，並透露目前仍持有約10萬股港交所股份。

「在我看來，世界上只有兩個股票交易所，紐約和香港，（公司）沒哪裏可以去。」張程光指，美國拒絕一些中國公司在美國上市後，將促使這些公司轉向香港上市。他稱，若港交所回落至300元，會再考慮吸納。

談及整體股市，張程光認同，現時全球經濟下行應「炒股不炒市」，選有潛質的股份投資。不過他認為，現時的市場已與當年不同，「不會這麼容易冧」，「貨落在有實力的人手上，市場每日成交多了，不是一、兩個大戶可控制市場，加上各人的看法差異，與以前不同了。」他補充，現時「冧市」雖並非不可能，但「除非是形勢很差」。

張程光除了活躍股市投資外，同時以「電子大王」的身份為人熟悉，他在70年代創業，早期在東莞設廠，創立新興盛端子製品有限公司。他早年更以1,650萬元天價投得「18」號車牌。

相關文章：
【騰訊破頂】「赤柱股神」半年賺逾3700萬 張程光：騰訊可望550元

【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

香港股票 香港交易所（00388）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升875點突破二萬六　半日成交急增已近1260億（不斷更新）

下一篇文章

【騰訊破頂】「赤柱股神」半年賺逾3700萬 張程光：騰訊可望550元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）