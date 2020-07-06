【港交所破頂】張程光：世上只有兩個股票交易所 港交所「陸續有來」

▲ 「赤柱股神」張程光續看好港交所走勢，認為世上只有兩個股票交易所，紐約和香港。

人稱「赤柱股神」的張程光，除了大額持有騰訊 （00700） 獲不俗回報，也曾經是港交所 （00388） 十大股東之一，憑港交所大賺逾億元。他接受香港經濟日報訪問指，續看好港交所，認為該股「陸續有來」，並透露目前仍持有約10萬股港交所股份。

「在我看來，世界上只有兩個股票交易所，紐約和香港，（公司）沒哪裏可以去。」張程光指，美國拒絕一些中國公司在美國上市後，將促使這些公司轉向香港上市。他稱，若港交所回落至300元，會再考慮吸納。

談及整體股市，張程光認同，現時全球經濟下行應「炒股不炒市」，選有潛質的股份投資。不過他認為，現時的市場已與當年不同，「不會這麼容易冧」，「貨落在有實力的人手上，市場每日成交多了，不是一、兩個大戶可控制市場，加上各人的看法差異，與以前不同了。」他補充，現時「冧市」雖並非不可能，但「除非是形勢很差」。

張程光除了活躍股市投資外，同時以「電子大王」的身份為人熟悉，他在70年代創業，早期在東莞設廠，創立新興盛端子製品有限公司。他早年更以1,650萬元天價投得「18」號車牌。

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