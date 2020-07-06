【騰訊破頂】「赤柱股神」半年賺逾3700萬 張程光：騰訊可望550元

▲ 張程光目前仍實名持有25萬股騰訊，該批股份價值1.3億元，單計上半年賬面已賺超過3700萬。

「股王」騰訊 （00700） 發力，近兩周股價屢見突破，上周高見529元創上市新高。上市16年回報逾700倍，騰訊在本港擁有不少長情股東，曾名列騰訊最大散戶、「赤柱股神」張程光接受香港經濟日報專訪，看好騰訊股價「還會起」，上望550元，直言該股「長起長有」。

張程光透露，目前持有「幾十萬股」騰訊，近幾年也甚少沽貨。他在2013年（騰訊拆股前）曾持有34萬股，為騰訊最大實名持股個人投資者。據中央證券登記，張程光目前仍實名持有25萬股騰訊，單計該批股份價值逾1.3億元，半年再賺超過3,700萬元。

「我（炒股）是投機，真正的投資只有騰訊加港交所 （00388） ，比較穩陣。」張程光稱，若騰訊股價回落至400至430元，會增持股份，但認為騰訊已較難回落至該水平。「騰訊長期投資都沒錯，遊戲陸續有批出來，不會有大問題。」

作為騰訊8年長情股東，張程光指自己獨鍾情科技股，已15年沒有投資地產股。他稱，市場這麼多股票，獨喜歡科技股，其他完全沒興趣，因為科技股有前景。他在訪問中，也誇讚騰訊主席馬化騰近幾年「做得好」，形容馬化騰做事風格穩健，「有實力，與其他（股份）不同，暫時看不到有『旁門左道』，不會有合股、私有化等（動作）。」

除了長揸騰訊、港交所作長綫投資，張程光也短炒中芯國際 （00981） 、舜宇光學 （02382） 。他在16元價位買入中芯，主要看中公司受惠中美爭拗，不過他認為，中芯股價若上30元，尤其在科創板上市後投資者就應小心。

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