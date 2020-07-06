移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/07/06 分享： 移民近期再次成為本港熱話，最大原因是英國政府宣布，因應港區國安法的通過，將會擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利。移民堪稱每個人一生中最重要的決定，是去是留，無疑令不少人猶豫不決。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/02 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 2020/07/02 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 2020/07/01 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 2020/07/04 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 2020/07/04 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 2020/07/04 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 特朗普改革難阻警暴 應從去軍事化著手 2020/07/04 特朗普改革難阻警暴 應從去軍事化著手 【中美角力】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」 2020/07/04 【中美角力】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」 移民 BNO 英國 澳洲 馬來西亞 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入