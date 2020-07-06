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移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享）

環球社會熱點 08:08 2020/07/06

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移民近期再次成為本港熱話，最大原因是英國政府宣布，因應港區國安法的通過，將會擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利。移民堪稱每個人一生中最重要的決定，是去是留，無疑令不少人猶豫不決。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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