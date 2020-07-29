【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始

移民近期再次成為本港熱話，最大原因是英國政府宣布，因應港區國安法的通過，將會擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利。移民堪稱每個人一生中最重要的決定，是去是留，無疑令不少人猶豫不決。

▲ 英國倫敦

最重要考慮：生活開支

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有得必有失，等價交換

根據英國政府的初步公布，持有BNO港人無條件於英國逼留的時間，由以往半年大幅延長至5年，期間更有居住及工作的權利；5年之後，他們可申請定居身份（settled status），1年後通過簡單考試（據報涉及基本英語及英國歷史），便可正式申請入籍成為英國公民（citizen）。

目前約有35萬香港人持有BNO護照，而合資格申請的港人估計多達260萬，當中並未計算可跟隨BNO持有港人，一同移居的合資格配偶（已結婚或同居2年以上的伴侶）、父母及18歲以下子女。

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如果大家試過海外留學、當短期交換生或工作假期，這些在外國居住一段時間的經驗，絕對是大家應否毅然移民或移居到海外的重要憑據。

說到移民的最重要考慮，自然是生活開支，也是最多人討論的一件事。目前港人的移民討論熱點中，英國的物價應是數一數二高，尤其是交通費、外出進餐等港人生活的重要環節。

若將香港相同的生活習慣，全盤搬到英國、澳洲、加拿大等物價水平的國家，大家當然很易入不敷出，以至坐吃山空。相反，若大家打算退休，財富卻不算多，馬來西亞、泰國或台灣等地物價較低，應是較佳選擇。

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綜合幾位居英港人的說法，以一個2大2小4人家庭為例，每月不計住屋的開支約1.5萬港元，與香港差不多。

住屋則視乎是自置或租住、居於甚麼城市或區份、以及居住空間，難以一概而論；唯一肯定的，就是每平方呎的居住成本遠低於香港，畢竟香港一直佔據全球居住成本最昂貴城市的三甲位置。

有工作就有收入，生活費的壓力自然減輕。雖然外國的失業率正在攀升，但也不算高，移民後要找到工作糊口，絕非大家想像般或網上吹噓般困難。

不過，走出舒適圈怎會沒代價，當中關鍵是大家有否工作職位降級、薪金減少、或須從事其他行業，以至一切由零開始的心理準備。

▲ 澳洲墨爾本

以筆者幾年前移民至澳洲的朋友為例，就算他擁有法律學位，也不代表能在當地立即找到同等工作。

他在澳洲修讀當地的資格認可課程，考試過關後才找到與香港同級的職位，但收入要較香港低一截，一來澳洲法律行業的供求不如香港般緊張，二來澳洲的整體生活物價較香港低，因而有相應調整。

雖然朋友不像在港工作時，擁有升職加薪的理想前途，但可支配收入未見明顯減少，準時放工及假期充足下，亦換來更多屬於自己的時間，周末可與家人四出郊遊，更不怕錯過兒女成長的美好時光。

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簡單而言，有得必有失，也是等價交換。

說實在，考慮移民海外的最大原因，始終是為自己或家人尋找更理想的生活地點，而不同年紀、資歷、生活圈子的人，自然有不同需要。

世上沒有任何城市較香港來得方便，香港亦佔有中國發展機遇的優勢，賺錢機會無疑高於英國、加拿大、澳洲、馬來西亞、台灣等港人移民或移居熱點。

但要生活空間，以至找回真正的生活意義，相對節奏急速、競爭激烈及住屋費用高昂的香港，海外顯然有更好及更多的選擇。

在這個科技通訊發達、航空交通方便的全球化世代，移民海外已非甚麼大不了的事，更非甚麼要斬斷原居地的根。

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