【屋邨網紅@iM網欄】修行「人、貨、場」 直播帶貨的秘訣

鞋佬旗下的網店———女鞋國在剛剛過去周末做完粉絲購物節，筆者適逢女鞋國Facebook Page 達6萬Like ，推出購物優惠回饋粉絲的支持。去年9月推出過一次5萬Like 粉絲購物優惠節，當晚最高直播觀看人數超過2,600人，而上周五（26日）的最高直播觀看人數逾2,000人，相比之下，少了600人觀看，生意額亦因而下跌，觀看人數與生意額掛鉤，直接反映消費者的消費意慾。

重看直播 致力提升

直播帶貨如何控場？如何留住粉絲持續在綫觀看？帶貨網紅就要將人、貨、場做到極致，令直播觀眾不跌，持續上升，靠內容及畫面吸引刺激粉絲消費，令集體消費的狂歡推至情緒高點，然後將產品上架，讓粉絲選購，繼而成功帶貨。

「人」：帶貨網紅之所以紅，因為其獨特的人格魅力，趣味性或專業性，得到用戶的喜歡和信任。在網購風潮下，粉絲有主動選擇權，選擇由誰來向自己推銷和陪伴購買，筆者每一場直播後都會睇重播，找出自己不足之處，進行反思然後改進，務求每一場直播都能將最好的自己，最好的產品呈現給粉絲。

嚴格挑選 保證品質

電商帶貨並不是純流量生意，產品的組合也是核心的競爭力，對帶貨網紅而言，主播有流量，供應商有好貨，產品的好壞，直接影響直播賣貨的成敗。

「貨」：筆者非常重視產品的質量，上個月試過有一款鞋因為有少少瑕疵，在當晚直播前決定全部不上架，明知道虧本也不能賣出去。 雖然一般消費者肉眼上很難看得出，但筆者作為一個「鞋痴」，過不了自己的心理關口，不是最好的產品不會推介給粉絲。鞋佬生活百貨網店更甚，每周都要從芸芸眾多生活百貨產品中，嚴選優質的產品組合給粉絲，少點腦力也不行，帶貨網紅能讓粉絲一時買單，但持久買單還需靠所帶的貨的質量。

「場」：粉絲觀看直播首要需求是消磨時間，直播間的場景如何布置，直播氛圍如何鋪排，直播內容如何做到有趣生動，產品呈現方式，包括試吃試用、直播互動、嘉賓助陣......等等，筆者明白只有不斷創新，不斷給予粉絲新鮮感，才是網紅直播帶貨商業模式可持續的基礎，在直播中直觀地、動態地展示產品及講述用後體驗，從而讓粉絲有種逛街的感覺，就像是在實體店和店員互動，只不過現在是隔着熒幕互動。

相信2020年，香港直播帶貨會迎來新的一輪爆發，筆者會在人、貨、場三方面繼續修行，還是那句話，「唔做唯一都要做第一」，繼續保持走在最前端位置，做行業的引領者。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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