【MPF】積金局黃友嘉：以數碼方式管理強積金將成疫後新常態

▲ 黃友嘉表示，預計2022年建成積金易平台

積金局主席黃友嘉發表網誌，指數碼轉型是大勢所趨，強積金亦不例外，雖然未知疫情何時結束，但可以肯定的是強積金數碼轉型在這段日子已𣊬間形成，預計在疫情完全過去後，以數碼方式管理強積金將會成為新常態。



根據積金局的調查，截至2019年12月底，大約有四至五成的僱主採用電子方式處理強積金的行政工作，包括遞交強積金供款資料和作出強積金供款等。相比2017年時只有約兩至三成的僱主採用電子方式處理強積金事宜，已大有進步。



黃友嘉表示，有業界人士指出，在過去幾個月，越來越多打工仔透過受託人提供的電子工具處理強積金，例如在網上整合強積金帳戶和檢視強積金資料的計劃成員數目顯著上升。有受託人表示，今年首季以網上途徑開設的TVC帳戶較去年第四季大幅上升近7倍。



黃友嘉續指，對僱主而言，轉用數碼工具處理強積金可大大節省人手和時間，不但可提升工作效率，亦能避免因不同原因，例如遞交支票延誤，或因填錯資料導致延誤供款而被罰附加費。當積金易平台啟用後，強積金的行政工作將可大大減少，加上積金易平台以非牟利形式營運，預計可創造更大的減費空間。



他又表示，積金局現正全力以赴，務求創造出一個可應付未來發展需要的數碼平台，預計以2022年建成平台及之後分階段啟用為目標，呼籲各持分者及早數碼轉型，為迎接積金易平台來臨做好準備。

相關文章：

【MPF】駿隆：6月強積金人均賺約10837元 半年仍見蝕

【MPF】MPF未現異常轉換 沽港股買美股得不償失

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁