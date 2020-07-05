▲ 【日本選舉】小池百合子宣布成功連任東京都知事

日本東京都知事選舉結束，點票工作仍在進行，惟日本傳媒所作的票站調查顯示，現任東京都知事小池百合子成功連任已任懸念。小池宣布自己勝選，承諾會歇盡全力應對疫情。

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日本放送協會所作的票站調查顯示，小池的得票大幅拋離其餘全部21名候選人。她透過互聯網發表講話，衷心感謝選民支持，又稱第2個任期是沉重的責任，當務之急是處理疫情，保護東京居民安全。

因疫情關係，今次選舉小池未有舉行街頭演講拉票，主要透過網上宣傳。疫情期間，她頻繁透過不同途徑，向選民介紹疫情資訊，維持極高曝光率，加上本身知名度，支持度一直領先。

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曾屬自民黨的小池，2016年以無黨籍身份出選東京都知事，高票當選後退黨，後來成立希望之黨，2017年日本眾院選舉，一度對安倍領導的自民黨構成威脅。

今次選舉，她再以無黨籍身份出選，拒絕任何政黨支持，依然高票當選，外界關注她會否帶領「都民第一會」，在明年的東京都議會選舉中，挑戰執政自民黨，削弱自民黨在東京的影響力。

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責任編輯：文青青

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