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【定期存款】一表盡覽低門檻最高息港銀 萬元戶3個月可賺息250元？

金融經濟 21:57 2020/07/05

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市民最快於明天收到政府派錢一萬元，而中銀及恒生亦允萬元享特惠息；但不及信銀的10厘高。

政府提早派發現金發放計劃的一萬元，430萬名市民或最快於明天（7月6日）收到錢，萬元戶除了豪食消費撐經濟外；不願承受風險族，想保本生息的話，其實市面低門檻享港元定期存款的高息選擇甚多，冠絕全城更高達10厘，港人獲派糖的横財，最多可賺250元（見表）。

不過，追息族注意，傳統銀行針對現金發放計劃的特惠息，普遍是3個月或以下的較短存，如「高息王」是信銀國際的3個月短存享10厘，以上限1萬元計，萬元戶期內賺盡亦不過是250元利息。

不少銀行早已提供低門檻享高息，包括中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 等大行，且有半年期或以上的較長期高息之選。

綜觀大小行的短中長息，3個月期最高是信銀國際的10厘，這中資行新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日期間，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元利息。

而工銀亞洲3個月年息亦有4.2厘，入場費更低至1,000元。至於同屬低門檻，在3個月期排行榜高踞季軍的定存息率，亦由信銀國際提供，1萬元有3.8厘息，但要求新客透過inMotion動感銀行開戶，且設限在10萬元。

此外，半年期則以信銀國際的1.4厘稱冠，萬元客全期賺息70元。一年期方面，招商永隆以1.35厘，險勝信銀的1.3厘，萬元戶在此長息最多可賺135元。

惟論及上車最易，虛擬銀行頓變無敵，如首間開業的眾安銀行（ZA Bank）於3月24日啟業，容許存款低至1元，一年存息亦有1.15厘。

而第2間正式營運的天星銀行（Airstar）、6月11日才開業，進場亦只須1,000元，一年存息亦有1.3厘，在長息榜高踞季軍。

不過，準存戶須注意，無論是傳統銀行或虛銀，享特惠息普遍要求附帶條件，如全新客戶或新資金，甚至同時光顧其他服務，以至藉指定渠道開立等綑綁式服務。

另方面，各大小銀行爆搶客戰，搶攻政府派錢涉資約700億元商機，龍頭滙豐則另闢戰線，推一個月儲蓄存款享10厘，要求合資格新客以手機開戶等附帶條款；以上限1萬元計，期內賺息83元。

那邊廂，若銀碼較多，大行的存息自然更高，再舉中銀為例，新客戶斥10萬元存3個月享4.3厘，但須成功登記及領取現金發放計劃等附帶要求，才賺息逾千元。

若非重錘出擊及不是針對政府派錢的客戶，中銀昨天（7月4日）卻減短中長息，指定理財戶以一萬元，在這中資行開立3個月短存，年息驟削0.3厘，新息率失守一厘大關，僅得0.9厘，可是條款較寬鬆，毋須新資金；如相同理財戶，動用新錢，存期一樣的息率稍高，即使同樣經昨天劈息0.3厘，仍險守一厘；而此短存自6月中以來，經歷連番減息後，累計已急降0.6厘。

港府派發1萬元的現金發放計劃現正接受登記，至今已獲逾550萬個登記。財政司司長陳茂波指，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，銀行能減省部分的客戶核實工序，6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可於周一（6日）收到款項，比原定7月8日提早兩天。

在已收到的550萬個登記中，約470萬個（85%）是經21間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站的登記有約170萬個（36%）。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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