【港股追蹤】大股東冇出手合併食詐糊？　中信證券中信建投料遇沽壓

中信證券（06030）及中信建投（06606）近期合併傳聞炒得火熱，雖然兩公司曾作出澄清，但仍無阻資金熱烈追捧。中信證券今日再發澄清通告，進一步交待，指接獲大股東中信集團確認，未曾與中央匯金有就兩家證券公司合併有任何商討。

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通告指出，中信證券在周五（3日）收到上海交易所通知，要求公司就媒體報道與中信建投合併傳聞作進一步說明。中信證券向大股東中國中信有限公司書面徵詢上述媒體報導所涉事項，並於2020年7月4日收到中信有限書面回覆，指經與中信集團確認，截至目前中信集團未討論過任何關於中信證券及中信建投重組合併的方案，中信集團也未與中央匯金投資簽署涉及收購中信建投股票的任何協議。

市場上周熱炒兩股合併傳聞，更言之鑿鑿指兩公司將會組成規模逾800億美元之超級投資銀行，雖然中信建投上周五（3日）曾發出通告指指未獲悉合併相關訊息，但中信建投上周仍大升34.2%，中信證券亦升11.6%。今次中信證券再度發出澄清通告，且更引述大股東表明未曾與匯金商討合併事宜，料2股份明日（6日）股價將面臨沽壓。

