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【英國疫情】酒吧重開人山人海「醉酒客顯然不會守社交距離」

國際形勢 19:07 2020/07/05

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英格蘭地區的酒吧獲准重開首周末，倫敦蘇豪區人山人海。

新型冠狀病毒疫情持續，英國繼續解除封鎖措施，英格蘭地區的酒吧及餐廳，封鎖逾多個月後，周六首日恢復營業，倫敦酒吧區人頭湧湧，不少顧客未有理會社交距離，亦無戴口罩，似乎將疫情拋諸腦後。

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周六倫敦的蘇豪區（Soho），再次變得人山人海，與疫情爆發前別無二致，行人路及馬路上都站滿了人，多個月未到過酒吧的倫敦市民，無懼疫情前往光顧。

為免疫情擴散，當局定出多項新規定，如音樂音量降低，要設消毒液，改用即棄餐牌及保持社交距離等，但由於人太多，社交距離難以做到，很多人沒有理會，光顧的人拿着酒邊喝邊聊，亦沒有戴口罩。

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英國警察聯會主席阿普特（John Apter）表示，周六晚非常繁忙，要處理憤怒的醉酒客，更出現警員遇襲的情況，他坦言：「顯而易見的是，醉酒的人，不會遵守社交距離。」

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）談及解除酒吧禁令後出現的情況，試圖派定心丸，強調大部分人的行為都是負責任的，對周六的情況感到滿意。

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英國的防疫措施，成功控制疫情擴散，當地新增確診人數持續向下，周六只增加614宗，較4月高峰期的動輒日增4000多宗大為減少，有見及此，當局重開酒吧餐廳，推動外出消費，以振興英國經濟。

惟首日重開經驗顯示，居民似乎未適應新常態，英格蘭地區衞生總監惠蒂（Chris Whitty）曾警告，酒吧傳播疫情的風險很高，如民眾不認真執行社交距離等防疫指引，確診數字會飆升，有機會出現第二波疫情。

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責任編輯：文青青

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