【美國國慶】美國慶放煙花短缺　中國貨源1年佔94%

▲ 報道指，目前美國市民購買大量煙花，以作隔離檢疫時的娛樂。

外電報道指，縱使疫肺炎肆虐，美國國慶日（7月4日）仍然按慣例在國會山莊的國家廣場（National Mall）舉行煙花匯演。加上，疫情期間市民對「放煙花」的需求大幅上升，業界更指近期供應面臨短缺。

據數據網站Statista統計，去年美國從中國進口價值約3.15億美元（約24.5億港元）的煙花，佔美國煙花總進口量約94%。不過，疫情影響下，內地大多數工廠關閉，據報，今年首4個月中國出口煙花至美國的數量按年下跌35%，1月份的出口量基本降至零。

美國煙火技術協會常務理事朱莉·赫克曼（Julie Heckman）表示，傳統上全國約有1.6萬個獨立日表演，美國對煙花的需求，未來更可能提過10%比例。

報道指，目前美國市民購買大量煙花，以作隔離檢疫時的娛樂。

美國大型煙花供應商Phantom Fireworks首席執行官Bruce Zoldan表示，公司本來計劃申請破產，認為疫情下沒法出售任何煙花，但沒想到「燒煙花」變成戶外娛樂。他又指，現時煙世的需求按年增最少115%。他又預計，煙花零售商現在正努力滿足市場需求，又認為在中國可以再次出口煙花至美國前，美國煙花將面臨供應短缺。

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