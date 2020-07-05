美國近半州份停解封 美股聚焦再封城衝擊

▲ 【環球市場日程】美國近半州份停解封 美股聚焦再就業市場衝擊

美國最新就業報告亮麗，帶動美股道指創1個月最佳一周表現。不過，新冠肺炎美國疫情在獨立日前後進一步大肆反彈，美國更有近半數州份停止解封，經濟面臨再次停頓。美國新一周申領失業救濟人數會否打破連續數月跌勢，調頭回升，成為市場關注焦點。

環球本周數據 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 6/7（一） 美國 6月ISM非製造業指數 50.0 45.4 6月服務業採購經理指數（PMI；終值） 47.0 46.7 7/7（二） 美國 5月JOLTS職位空缺 480.0萬 504.6萬 8/7（三） 英國 財相辛偉誠演說，公佈疫情下刺激經濟策略 9/7（四） 美國 上周首次申領失業救濟人數 沒有數據 142.7萬 持續申領失業救濟人數 沒有數據 1,929萬 10/7（五） 沒有重要數據或事項

美國上周因應獨立日補假只有4日市，而上周四公佈6月就業報告遠勝預期，利好美股高收。美國6月非農業職位勁增480萬個，為有紀錄以來最多；6月失業率亦降至11.1%，是為連續兩個月回落。

美股道指及標指上周分別高收3.3%及4%，收報25827點及3130點，皆為6月首周以來最好表現。納指更破頂升至10207點，一周累升4.6%，是2個月來升幅最佳一周。

不過，美國重啟經濟看來遇上巨大阻滯，成為美股後市一大不明朗因素。美國在7月4日獨立日前，連續3日每日新增超過5萬宗新冠肺炎確診病例，再一次刷新單日紀錄。約翰霍普金斯大學數據指，美國現時確診人數已達284萬，近13萬人死亡。

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美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國現時已有接近一半州份停止解封計劃，並有至少19個州份頒令，強制民眾戴上口罩防止病毒傳播。美國疾控中心（CDC）預期，美國疫情死亡人數會在7月底增至14.8萬。

德州、佛羅里達州近日都刷新單日確診紀錄，醫院床位爆滿，兩地政府已開始再次推出限制措施，重新關閉酒吧。另一疫情重災區亞利桑那州更進一步重新關閉戲院、健身室等場所。加州、科羅拉多州及密歇根州亦有逆轉解封行動。

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美國本周經濟數據甚少，投資者料集中關注重新封城對就業市場衝擊。美國上周四公佈一周首次申領失業救濟人數，降至142.7萬，是為3月創下686.7萬以來，連續13周下跌，但仍高於市場預期。

美國最新首次申領失業救濟人數一周數字會否重新上升，或足以影響美股市場整體氣氛。上周持續申領人數已反彈約5.9萬，至1,929萬，是4周以來首次回升。

6月就業報告、最新失業救濟人數訊號矛盾下，分析預期，美國就業市場基本面仍面臨不明確因素；縱數據對上兩月表現為經濟復甦提供了藍圖，但往後繼續反彈前提卻要疫情受到控制。

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另外，英國放寬封鎖後疫情仍見穩定，政府周末進一步解封，容許英格蘭地區餐廳、酒吧、髮廊等生意重開。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）計劃於本周三發表演說，公佈刺激經濟策略。

英國至今累計有28萬多人確診，全球第7，逾4.4萬人死於疫情。英國每日新增確診人數則降至500左右水平，遠低4月間的5萬。

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責任編輯：方圓之