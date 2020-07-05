【遙距會議】VR會議應用平台主打多功能互動　疫情期間用戶增逾10倍

▲ Spatial VR的亮點應用為3D設計協作(圖片來源:Spatial)

遙距會議應用成為疫情期間企業維持營運的重要工具，美國初創Spatial就更進一步，推出具VR（虛擬實境）與AR（擴張實境）功能的遙距會議平台，主打更高的協作互動性，亮點應用為3D設計協作，包括玩具商與藥廠的員工，都會運用它協助產品開發團隊的溝通。

Spatial為3年半前成立的美國初創，其推出的Spatial VR此前主要提供企業用戶使用，直至最近再推出新版本，改善用戶介面與增加支援的裝置。Spatial業務主管Jacob Loewenstein受訪時指出，之前用戶只可經Hololens 2與Magic Leap 1使用，現時新增Oculus Quest的支援，並增設支援桌面電腦與手機的Web app，換言之，就算手邊沒有VR頭盔仍可參加會議，大增用戶便利程度。另外，疫情期間用戶可免費使用服務，而未來的免費版本，將限於每節會議長度為40分鐘。

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VR會議與一般的視像會議有甚麼不同？當用戶戴上支援的VR頭盔，連上指定連結，便可見到虛擬會議室的場景，以及其他與會者的3D立體頭像。用戶可在會議室展示討論資料，亦可觀看3D物件、書寫、以及與會議出席者握手、乾杯等互動。因此，產品設計師可向其他與會者展示作品，即時討論設計細節。

▲ Spatial的VR會議應用，聲稱比起一般的視像會議，有更高互動性。（圖片來源：Spatial）

▲ 與會者可以在會議中多角度觀看3D物件，即時與團隊討論。（圖片來源：Spatial）

肺炎疫情大增遙距會議應用的普及程度，Spatial亦是受惠者之一，聲稱使用者數目增長超過10倍。Loewenstein指出，疫前的主要目標顧客以財富1000的大企業為主，但後來發現，中小企、電影製作團隊、時裝業界、醫生都成為用戶，「他們想要維持生產力，並與僱員、病人、客戶保持連繫。」他補充，現時客戶使用情況理想，平均每日在平台上花2至3小時。

為確保用戶體驗，該應用需最低限度要有4G連接，如果網速達10 Mbps的體驗會更佳。Loewenstein強調，Spatial在影像延遲性的問題不大，以Spatial召開30人左右的VR會議亦能保持暢順。至於視像軟件引起關注的保安問題，他則強調，其應用提供企業級資訊保安水平，所有「房間」都預設為私人使用，只可透過指定連結才可加入。

記者：周俊霖