【中美5G角力】美國全面切斷晶片供應　分析料：華為5G設備業務處境「好嚴峻」

▲ 據報，中印衝突將影響華為在印度的5G合作關係。

據外電報道指，美國今年5月份對華為的制裁升級，禁止全球使用美國半導體製造設備的廠商出貨給華為，多個國家及移動網絡運營商正在質疑華為是否能如期交貨，分析又料若中美關係沒有好轉，華為可能於明年初開始停止提供5G設備。

今年5月美國新推出的制裁中，限制全球所有使用美國設備製造半導體的公司，包括台積電（TSMC）等出口芯片組和其他關鍵組件予華為。

富瑞分析師Edison Lee表示，華為5G陷入嚴峻的處境，若沒有芯片的話，華為5G設備便難以建置。若制裁不變、中美局勢沒有好轉底下，他預料，華為將面對很大風險，或明年初停止提供5G設備。

華為在一份聲明中表示，美國制裁將影響全球多個行業及損害全球半導體行業內部的合作。公司又預計，公司業務將無可避免地受到影響。不過，華為發言人表示，公司繼續獲得客戶的支持。

華為於今年初表示，公司已獲得91個商業5G合同，其中一半以上來自歐洲，另外27個及17個商業5G合同分別來自亞洲及其他國家。

另一方面，中印衝突將影響華為在印度的5G合作關係。印度全球關係委員會Gateway House分析師Chaitanya Giri表示，印度一直在反覆討論是否將華為設備納入該國的5G網絡，即使華為去年底獲得印度5G試驗許可。

報道續指，印度一直呼籲抵制中國的商品，以對中國作出報復的行動。印度政府於上週公布，禁止TikTok及其他中國應用程式，並稱其應用程式構成對主權及誠信的威脅。

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