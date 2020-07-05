【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期



隨著港股節節上升，上周突破25000點，新股市場氣氛亦異常熾熱，如上周一(6月29日)上市的康基醫療(09997)及海吉亞醫療(06078），掛牌首日便大升98.8%及40.5%。至於下周有哪些新股截止認購，又有哪些新股將會掛牌，下文將一一列出。

1 新股截止認購日期

周一(6日)：德合集團(00368)、新娛科控股(06933)、易和國際(08659)、大山教育(09986)

周二(7日)：China New Energy(01156)、山東鳳祥(09977)、祖龍娛樂(09990)

周三(8日)：華夏視聽教育(01981)、嘉興市燃氣(09908)

周四(9日)：渤海銀行(09668)

相關文章：【新股IPO】內地第二大雞企通過聆訊 山東鳯翔去年盈利增升5倍

相關文章：【新股IPO】永泰生物6978超購200倍 上限定價

相關文章：【新股IPO】思摩爾超額認購115倍 傳以上限定價

2 新股掛牌日期

周一(6日)：金融街物業(01502)

周二(7日)：弘陽服務(01971)

周三(8日)：海普瑞藥業(09989)、MBV Internation(1957)

周五(10日)：虎視傳媒(01163)、歐康維視生物(01477)、正榮服務(06958)、思摩爾國際(06969)、永泰生物(06978)、綠城管理(09979)、中國蜀塔(08623)、宏力醫療(09906)

