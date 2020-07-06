  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (一) 10:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯股價】中芯破頂升近一成　A股發行價為27.46人幣較港折讓9.4%

金融經濟 09:42 2020/07/06

分享：

中芯是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元人民幣。

中芯國際 （00981） 將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元（人民幣，下同），初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過人民幣50億元。中芯將於7月7日進行網上及網下申講。27.46元的發行價，相對於全額行使超額配售權的市盈率（PE），為113.12倍。折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。

中芯股價升近一成，高見36.6元再創新高，成交21.4億元。

中芯指，剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3,928個。

中芯是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元，保薦人為中金公司及海通證券。

中芯指，實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入3個項目分別為，80億元投入12英吋晶片SN1項目；80億元補充流動資金；20億元投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用IPO小工具

相關文章：【另類投資】中芯ELN受捧 最高息33厘

【中芯股價】中芯破頂升1成後曾倒跌　A股IPO今定價、高盛看42元

【資金流向】中芯回A前 北水先南下炒高股價

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 科創板 A股 中芯國際（00981）

上一篇文章

香港經濟見曙光？　6月PMI逼近盛衰分界綫、兩年最高

下一篇文章

【盈喜盈警】眾安在綫升半成破頂　料半年多賺至少1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）