  • 31°C
香港時間 : 2020706日 (一) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯股價】中芯國際破頂成兩成　A股發行價為27.46人幣較港折讓擴大至近25%

金融經濟 16:17 2020/07/06

分享：

中芯是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元人民幣。

中芯國際 （00981） 將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元（人民幣，下同），初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過人民幣50億元。中芯國際將於7月7日進行網上及網下申講。27.46元的發行價，相對於全額行使超額配售權的市盈率（PE），為113.12倍。折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。

中芯國際股價開報33.5元愈升愈有，尾市升兩成，高見40.25元再創新高，中芯國際收報40.1元，升20.6%。按收市價計算，A股發行價較港折讓擴大至24.89%。

中芯國際指，剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3,928個。

中芯國際是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元，保薦人為中金公司及海通證券。

中芯國際指，實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入3個項目分別為，80億元投入12英吋晶片SN1項目；80億元補充流動資金；20億元投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用IPO小工具

相關文章：【另類投資】中芯ELN受捧 最高息33厘

【中芯股價】中芯破頂升1成後曾倒跌　A股IPO今定價、高盛看42元

【資金流向】中芯回A前 北水先南下炒高股價

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 科創板 A股 中芯國際（00981）

上一篇文章

【盈喜盈警】眾安在綫升近17%破頂　料半年多賺至少1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
騰訊美團爭創新高 阿里巴巴為何獨憔悴？
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
【派錢1萬】滙豐：200萬客戶符提早兩日收1萬元　8月底前登記仍可抽獎額外1萬
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）
【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）