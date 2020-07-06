【中芯股價】中芯國際破頂升兩成　A股發行價為27.46人幣較港折讓擴大至近25%

▲ 中芯是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元人民幣。

中芯國際 （00981） 將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元（人民幣，下同），初始戰略配售為8.4億股，發行規模超過人民幣50億元。中芯國際將於7月7日進行網上及網下申講。27.46元的發行價，相對於全額行使超額配售權的市盈率（PE），為113.12倍。折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。

中芯國際股價開報33.5元愈升愈有，尾市升兩成，高見40.25元再創新高，中芯國際收報40.1元，升20.6%。按收市價計算，A股發行價較港折讓擴大至24.89%。

中芯國際指，剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3,928個。

中芯國際是次公開發行約16.9億股，佔發行後股本約23.6%，擬集資200億元，保薦人為中金公司及海通證券。

中芯國際指，實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入3個項目分別為，80億元投入12英吋晶片SN1項目；80億元補充流動資金；20億元投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金。

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