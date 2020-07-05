【新股IPO】永泰生物6978超購200倍　上限定價

近期熱爆的生物科技板塊新股，均受到投資者追捧。消息指，內地細胞免疫治療生物醫藥公司永泰生物 （新上市編號：06978）公開發售部份，錄得超額認購逾200倍，凍資超過220億元，並以上限11元定價；永泰將於周五（10日）掛牌。

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永泰生物是中國領先的細胞免疫治療生物醫藥公司，專注於研發T細胞免疫治療，並推行治療產品商業化。旗下核心產品——EAL是中國首款進入II期臨床試驗的同類型治療產品，該產品其一主要功效在於預防腫瘤復發，並延長癌症病人的生存期。

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