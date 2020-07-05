【政府派錢1萬】派錢帶動「消費黃金檔期」？　關焯照：情況非如此樂觀

▲ 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，政府派錢1萬對刺激消費有幫助，但不會出現特別起色。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今發表網誌，稱由明天開始，已進行電子登記的市民將會陸續收到政府派發的1萬元；又料未來2月是「消費黃金檔期」，有助提振經濟。不過，有經濟學者認為，情況並非如此樂觀。

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關焯照：不能誇大派錢1萬的效用

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，政府派錢1萬對刺激消費有幫助，特別是飲食業及零售業，但不會出現特別起色。對於財政司司長陳茂波認為未來2月是「消費黃金檔期」，他則完全不認同。關解釋：「失業率仍然上升、經濟衰退、出口貿易、外圍環境仍未復甦」，香港單靠本地零售、餐飲業，難以大幅振興經濟。他相信，派錢1萬可令本地經濟較2月至4月份有所改善，但坦言不能誇大其效用。

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最理想只是消費6000元

他解釋，目前尚未預視到新冠肺炎疫情何時完結，特別是今日又出現本地感染個案。「經濟前景未明朗，市民使錢亦不會使到盡」，就業市場未有改善，亦只是「塘水滾塘魚」。他料最理想的情況是消費5000元至6000元，惟亦料有人只會消費1000元至2000元左右。若疫情穩定下來，基於去年下半年經濟已開始衰退，低基數效應底下，關預料下半年經濟或有輕微改善。

為迎接政府派錢1萬，不少商場已紛紛推出優惠及推廣活動，冀把握「1萬商機」。關焯照認為，優惠有助帶旺商場人流，從而推動消費，「如果少少優惠也沒有，消費者反而會認為商戶只是為吸盡1萬元。」

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記者：葉泳珊