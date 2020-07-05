【新冠病毒藥】美國掃清全球存貨後 歐盟才批准使用瑞德西韋

▲ 【新冠病毒藥】美國掃清全球存貨後 歐盟批准使用瑞德西韋

新型冠狀病毒肆虐歐洲多時，歐盟終於正式批准，使用美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences，美：GILD）研發的瑞德西韋（Remdesivir）。不過，歐盟反應似乎是太慢，美國已搶先一步，幾乎買斷未來3個月全球的瑞德西韋。

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歐盟委員會周五正式批准使用瑞德西韋，治療12歲或以上感染新冠病毒，並出現肺炎、需要氧氣協助呼吸患者，是區內首個獲批的新冠肺炎療法。

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）在上月底已通過審查，推薦使用瑞德西韋，事後僅約一周，歐盟委員會便正式批准，速度之快是罕見，相關審批一般需要2個多月。

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歐盟健康及食品安全事務專員（ Commissioner for Health and Food Safety）基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，批准使用瑞德西韋是對抗疫情重要一步，又稱不足一個月完成審批，反映歐盟快速回應的決心。

歐盟今次特事特辦，相信與美國的行動有關，美國衛生部早前宣布，已與吉利德達成協議，買斷未來3個月藥廠出產的近乎所有瑞德西韋，確保供應充裕。

瑞德西韋原用於治療伊波拉（Ebola）病毒感染，新冠病毒疫情爆發後，醫學界發現於治療新冠病毒感染效果亦不俗，成為目前極少數經臨床證實，對新冠病毒有療效的藥物。

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責任編輯：文青青

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