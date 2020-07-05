【另類投資】中芯ELN受捧最高息33厘 專家籲投資者緊盯兩要點

▲ 中芯國際熱炒，帶旺旗下ELN，一個月期的息率竟罕現33厘（年息計）。

中芯國際 （00981） 及吉利 （00175） 兩隻「回A概念股」股價連日急升，亦帶旺上述焦點股的相關衍生產品，包括股票掛鈎投資 （ELI ，Equity Linked Investment ），以及股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）。投行新近推吉利一個月期的ELN，如以九五折訂價計，息率達廿厘（年息計），中芯國際更罕現高達33厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享拆解，ELN及ELI 的玩法是，以上周五（7月3日）中芯國際的收市價為33.25元，當一個月後合約到期時，若其ELI及ELN企穩九五折的合約價31.59元或以上，投機客可穩袋33厘利息。

反過來說，萬一短炒客與投行對賭卻看錯市，熱捧股屆時的股價不升反跌，下滑5%或以上，投機客須以較高的合約價接貨，變相「摸頂坐艇」。

至於投機客若以100萬元冷敲其ELN，能否賺息逾兩萬多元，專家提醒須緊盯兩大要點，包括︰

（1）股價升勢過急。王良享認為，自從中美博弈引爆的芯片戰，刺激中芯的股價升勢停不了，今年股價已倍升、累漲1.7倍，短期或呈回吐壓力。誠然，這熱門股掛牌16年才重返招股價，忠心客苦候多時終見家鄉。若以較短線來看，漲幅更主要集中在這兩個月，單以中芯國際宣布「回A」股價屢破位，5月初至今已累升1.2倍；上周更狂升16%。

（2）AH股差價大。市傳中芯A股或於7月22日在科創板「登科」掛牌，明天（7月6日）作路演，A股公布發行價格為每股27.46元人民幣，相對於全額行使超額配售權的市盈率（PE），為113.12倍。折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。而科創板lPO首5天不設升漲停板制。但王良享表示，即使A股瘋炒亦未必大舉推高H股，畢竟A股與H股不能互換，意味AH股差價或難以大幅收窄。

不過，高盛最新發表報告，上調中芯目標價，由23元急升逾八成至42元，更重申列入「確信買入」名單，即較現水位呈26%的潛在升幅。

王良享補充，ELI屬「平民版」，入場費為廿萬元；而專攻大戶的ELN門檻要100萬元，但條款跟ELI相若。倘以中芯九五折釐定的ELI有33厘，捧場客有機會帳面賺息約5,500元；ELN更高達27,500元，但須衡量股價已狂升、中短期的整固壓力不少，其結構工具的值博率，須視乎投資者的風險承受能力。

另一方面，吉利開車，主要受惠於內地汽車銷量驟升，復添大行唱好，花旗把其目標價從廿元升至30元。

王良享又說，中港股市氣氛回暖，A股破位，股王騰訊 （00700） 市值又破5萬億元。可是，眼下市場仍聚焦「打新」、即抽lPO，以及追買新經濟股，傳統股的升勢或快斷䌫。

此外，中芯A股IPO聯席保薦機構的報告指，中芯A股參考合理估值價格介乎38.29至44.43元人民幣。市場憧憬，中芯A股的發行定價會高於港股現價水平，推動中芯股價揚升。

高盛料，中芯未來5年盈利年均增長可達42%，兩年後生產7nm製程晶片，2024年進軍5nm ，因此大升目標價，由23元增至42元 ，上周五其成交額竟高達近79億元，僅次於騰訊列最活躍港股。

海通證券及中金公司是中芯A股IPO的聯席保薦人。據海通證券發給機構投資者的價值研究報告，中芯每股合理估值介乎38.58至44.43人民幣，對應2020年市帳率（PB）4.01至4.62倍，市銷率（PS）10.7至12.32倍。

與此同時，中金報告給予的每股合理估值介乎38.29至42.64元人民幣，對應2020市帳率4.2至4.7倍，市盈率（PE）150.8至167.9倍。但要注意的是，上述參考價並非等同於正式發行價。

相關文章：【中芯股價】中芯破頂升1成後曾倒跌 A股IPO今定價、高盛看42元

【另類投資】騰訊ELN受捧 最高息逼近13厘

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400元，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪