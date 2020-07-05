  • 31°C
香港時間 : 2020705日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【另類投資】中芯ELN受捧最高息33厘 專家籲投資者緊盯兩要點

金融經濟 18:11 2020/07/05

分享：

中芯國際熱炒，帶旺旗下ELN，一個月期的息率竟罕現33厘（年息計）。

中芯國際 （00981） 及吉利 （00175） 兩隻「回A概念股」股價連日急升，亦帶旺上述焦點股的相關衍生產品，包括股票掛鈎投資 （ELI ，Equity Linked Investment ），以及股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）。投行新近推吉利一個月期的ELN，如以九五折訂價計，息率達廿厘（年息計），中芯國際更罕現高達33厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享拆解，ELN及ELI 的玩法是，以上周五（7月3日）中芯國際的收市價為33.25元，當一個月後合約到期時，若其ELI及ELN企穩九五折的合約價31.59元或以上，投機客可穩袋33厘利息。

反過來說，萬一短炒客與投行對賭卻看錯市，熱捧股屆時的股價不升反跌，下滑5%或以上，投機客須以較高的合約價接貨，變相「摸頂坐艇」。

至於投機客若以100萬元冷敲其ELN，能否賺息逾兩萬多元，專家提醒須緊盯兩大要點，包括︰

（1）股價升勢過急。王良享認為，自從中美博弈引爆的芯片戰，刺激中芯的股價升勢停不了，今年股價已倍升、累漲1.7倍，短期或呈回吐壓力。誠然，這熱門股掛牌16年才重返招股價，忠心客苦候多時終見家鄉。若以較短線來看，漲幅更主要集中在這兩個月，單以中芯國際宣布「回A」股價屢破位，5月初至今已累升1.2倍；上周更狂升16%。

（2）AH股差價大。市傳中芯A股或於7月22日在科創板「登科」掛牌，明天（7月6日）作路演，A股公布發行價格為每股27.46元人民幣，相對於全額行使超額配售權的市盈率（PE），為113.12倍。折算約30.12港元，較港上周五收市價折讓9.4%。而科創板lPO首5天不設升漲停板制。但王良享表示，即使A股瘋炒亦未必大舉推高H股，畢竟A股與H股不能互換，意味AH股差價或難以大幅收窄。

不過，高盛最新發表報告，上調中芯目標價，由23元急升逾八成至42元，更重申列入「確信買入」名單，即較現水位呈26%的潛在升幅。

王良享補充，ELI屬「平民版」，入場費為廿萬元；而專攻大戶的ELN門檻要100萬元，但條款跟ELI相若。倘以中芯九五折釐定的ELI有33厘，捧場客有機會帳面賺息約5,500元；ELN更高達27,500元，但須衡量股價已狂升、中短期的整固壓力不少，其結構工具的值博率，須視乎投資者的風險承受能力。

另一方面，吉利開車，主要受惠於內地汽車銷量驟升，復添大行唱好，花旗把其目標價從廿元升至30元。

王良享又說，中港股市氣氛回暖，A股破位，股王騰訊 （00700） 市值又破5萬億元。可是，眼下市場仍聚焦「打新」、即抽lPO，以及追買新經濟股，傳統股的升勢或快斷䌫。

此外，中芯A股IPO聯席保薦機構的報告指，中芯A股參考合理估值價格介乎38.29至44.43元人民幣。市場憧憬，中芯A股的發行定價會高於港股現價水平，推動中芯股價揚升。

高盛料，中芯未來5年盈利年均增長可達42%，兩年後生產7nm製程晶片，2024年進軍5nm ，因此大升目標價，由23元增至42元 ，上周五其成交額竟高達近79億元，僅次於騰訊列最活躍港股。

海通證券及中金公司是中芯A股IPO的聯席保薦人。據海通證券發給機構投資者的價值研究報告，中芯每股合理估值介乎38.58至44.43人民幣，對應2020年市帳率（PB）4.01至4.62倍，市銷率（PS）10.7至12.32倍。

與此同時，中金報告給予的每股合理估值介乎38.29至42.64元人民幣，對應2020市帳率4.2至4.7倍，市盈率（PE）150.8至167.9倍。但要注意的是，上述參考價並非等同於正式發行價。

相關文章：【中芯股價】中芯破頂升1成後曾倒跌　A股IPO今定價、高盛看42元

【另類投資】騰訊ELN受捧 最高息逼近13厘

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400元，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 另類投資

最新專欄文章 更多

【另類投資】騰訊ELN受捧 最高息逼近13厘
2020/06/25
【另類投資】騰訊ELN受捧 最高息逼近13厘
吉利汽車（00175） A股 中芯國際（00981） IPO 另類投資

上一篇文章

【中芯股價】中芯A股發行價為27.46人幣　較港折讓9.4%

下一篇文章

中資券商股瘋炒　中信証券再澄清︰未討論過與中信建投重組合併（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【恒指夜期】道指期貨跌136點　夜期收市跌53點黑期跌56點（不斷更新）
【恒指夜期】道指期貨跌136點　夜期收市跌53點黑期跌56點（不斷更新）