【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」

▲ 【港區國安法 x 香港自治法案】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」

港區國安法與美國「香港自治法案」再刺激中美關係緊張，美國總統特朗普亦趁美國獨立日之機，也再次就新冠肺炎疫情指摘中國。美國傳媒報道，特朗普正謀劃最多3項對付中國行動，預料最新數日之內就會出手。

美國周六（4日）慶祝獨立244周年，而單日全國新冠肺炎確診病例增至近6萬水平。特朗普在演說中則再次將責任歸究中國，稱美國原本過得很好，直至來自中國的病毒傳入。

特朗普表示，「拿美國着數的國家」原本正向美國支付「數以百億關稅」，但美國卻突然遭到來自中國的病毒衝擊。特朗普再次指控，中國「欺騙全世界」，揚言要令中國負上責任。

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有華府官員向彭博社透露，特朗普正考慮推出2至3項針對中國措施，並預料會在短期內公佈，時機或以日計而非周計。但消息人士並無交代，特朗普會採取甚麼行動，或會就甚麼原因採取行動。

美國國會兩院上周通過「香港自治法案」，容許制裁「損害一國兩制」中方官員以及與之做生意銀行。法案現時送交白宮，特朗普尚未簽署生效。上周亦傳出特朗普準備以「維吾爾人權法案」向中國推出制裁，但消息至周末也未有實現。

港區國安法上周實施前後，美國宣佈向香港禁運軍民兩用敏感科技，具體受影響貨物名單仍未公佈。

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責任編輯：方圓之