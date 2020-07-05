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【新冠疫情】世衛：全球單日確診數字創新高　藥物試驗料2周內有結果

環球政經 17:14 2020/07/05

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世界衛生組織(WHO)宣布，已停止治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)及抗愛滋病(HIV)藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)用在治療感染新冠而住院患者的實驗，原因在實驗成果顯示，這兩種藥無法降低新冠肺炎的死亡率。

世衛秘書長譚德塞在周六（4日）記者會上表示，「目前有近5500名來自39國的患者參與『團體試驗』（Solidarity Trial），我們預期初步結果可在兩周內出爐。」團體試驗指的是世衛目前所進行的臨床研究。

相關文章：【新冠疫情】新増2宗本地確診　一人為坪石邨粥麵師傅

全球新冠肺炎疫情未有平息跡象，據世界衛生組織（WHO）報告指出，7月4日單日全球新增確診人數達212,326名，創下紀錄新高，而全球總感染人數亦超過1,090萬人。世衛的上一個單日最大增幅紀錄在6月28日出現，當時有189,077新病例，而今次最大升幅主要來自美國、巴西和印度。

報告指出，新增個案主要來自南美及北美洲，過去24小時新增數目達129,772名，令該地區總確診人數達到558萬人。至於全球死亡個案累計達523,011宗，單日共有5,134人死於新冠肺炎。


 

撰文 : 李兆明

譚德塞 治療 疫情 印度 美國 世界衞生組織 愛滋病 新冠肺炎疫情

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